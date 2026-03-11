Toplam ciroda yıllık yüzde 35,8 artış
TÜİK bu yılın ocak ayına ilişkin ciro endekslerini açıkladı. Buna göre, sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi 2026 yılı Ocak ayında yıllık yüzde 35,8 arttı.
Türkiye İstatikti Kurumu son ciro verilerini yayımladı. Buna göre; sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi ocak ayında yıllık yüzde 35,8 arttı.
Toplam cironun alt detaylarına bakıldığında; 2026 yılı Ocak ayında yıllık sanayi sektörü ciro endeksi yüzde 30,0 arttı, inşaat ciro endeksi yüzde 34,0 arttı, ticaret ciro endeksi yüzde 39,4 arttı, hizmet ciro endeksi yüzde 33,8 arttı.
Toplam ciro aylık yüzde 2,6 arttı
Sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi (2021=100), 2026 yılı Ocak ayında aylık yüzde 2,6 arttı.
Toplam cironun alt detaylarına bakıldığında; 2026 yılı Ocak ayında aylık sanayi sektörü ciro endeksi yüzde 0,3 arttı, inşaat ciro endeksi yüzde 4,4 arttı, ticaret ciro endeksi yüzde 3,6 arttı, hizmet ciro endeksi yüzde 2,1 arttı.