Toplam cirolar yıllık bazda yüzde 78,4 yükseldi
Tüm sektörler kapsamında toplam ciro endeksi, bir önceki aya göre yüzde 3,3; geçen yılın aynı göre yüzde 78,4 arttı. Yıllık bazda yüzde 78,4'lük artış 2020 mayıs ayındaki pandemi kaynaklı ekonomik durgunluktan kaynaklanıyor.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yapılan açıklamaya göre, sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi, 2021 yılı Mayıs ayında yıllık yüzde 78,4 arttı.
Toplam cironun alt detaylarına bakıldığında 2021 yılı Mayıs ayında yıllık sanayi sektörü ciro endeksi yüzde 99,0, inşaat ciro endeksi yüzde 50,4, ticaret ciro endeksi yüzde 69,8, hizmet ciro endeksi yüzde 74,1 arttı.
Toplam ciro aylık yüzde 3,3 arttı
Sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi, 2021 yılı Mayıs ayında aylık yüzde 3,3 arttı.
Toplam cironun alt detaylarına bakıldığında 2021 yılı Mayıs ayında aylık sanayi sektörü ciro endeksi yüzde 4,9, inşaat ciro endeksi yüzde 6,0, ticaret ciro endeksi yüzde 2,4, hizmet ciro endeksi yüzde 1,5 arttı.