Toplam kamu borcu 13,2 trilyon Euro'yu geçti! Euro Bölgesi'nin borç şampiyonu kim oldu...

Avrupa İstatistik Ofisi'nin paylaştığı verilere göre, Euro Bölgesi'nde 2024 ikinci çeyreğinde yüzde 88,2 olan kamu borcunun GSYH'ye oranın üçüncü çeyrekte de aynı seviyede olduğu belirlendi.

AB'de de ikinci çeyrekte yüzde 81,6 olan kamu borcunun GSYH'ye oranı, üçüncü çeyrekte değişmedi. Böylece, söz konusu dönemde toplam kamu borcu Euro Bölgesi'nde 13 trilyon 229 milyar Euro, AB'de 14 trilyon 479 milyar Euro seviyesine yükseldi.

Borç oranında lider: Yunanistan

AB üyesi ülkeler arasında yılın üçüncü çeyreğinde kamu borcunun GSYH'ye oranının en fazla olduğu ülke yüzde 158,2 ile Yunanistan oldu. Yunanistan'ı, yüzde 136,3 ile İtalya, yüzde 113,8 ile Fransa, yüzde 105,6 ile Belçika ve yüzde 104,3 ile İspanya izledi.

Söz konusu dönemde kamu borcunun GSYH'ye oranının en az olduğu ülkeler yüzde 24 ile Estonya, yüzde 24,6 ile Bulgaristan ve yüzde 26,6 ile Lüksemburg olarak belirlendi.