Toplanan inek sütü miktarı yüzde 1,8 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2021 yılı Haziran ayına ilişkin süt ve süt ürünleri üretimi verilerini açıkladı.

Buna göre, toplanan inek sütü miktarı, haziranda yıllık bazda yüzde 1,8 artarak 880 bin 367 tona yükseldi. Toplanan inek sütü miktarı, Ocak-Haziran döneminde ise geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 2,5 arttı.

Haziranda ticari süt işletmeleri tarafından toplanan inek sütü yağ oranı ortalama yüzde 3,3, protein oranı ise ortalama yüzde 3,2 olarak tespit edildi.

Ticari süt işletmelerince yapılan içme sütü üretimi, söz konusu ayda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 0,8 artarak 123 bin 480 ton oldu. Ocak-haziran döneminde geçen yılın aynı dönemine göre içme sütü üretimi yüzde 5,6 azalarak 794 bin 928 tona geriledi.

Haziranda geçen yılın aynı ayına göre ticari süt işletmeleri tarafından yapılan yoğurt üretimi yüzde 6,4 artarak 97 bin 151 ton olarak hesaplandı. Üretim, Ocak-Haziran döneminde ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 0,8 artışla 538 bin 739 ton olarak gerçekleşti.

Tereyağı üretimi geriledi

Haziranda geçen yılın aynı ayına göre ayran üretimi yüzde 17,8, yağsız süt tozu üretimi yüzde 20,2, tam yağlı süt tozu üretimi yüzde 40, inek peyniri üretimi yüzde 2,1, tereyağı üretimi yüzde 10,9, artarken, diğer peynirler (koyun, keçi, manda ve karışık sütlerden elde edilen peynir çeşitleri) yüzde 1,9 ve kaymak üretimi yüzde 0,7 azaldı.

Ocak-haziran döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yağsız süt tozu üretimi yüzde 24,5, tam yağlı süt tozu üretimi yüzde 22,6, diğer peynirler (koyun, keçi, manda ve karışık sütlerden elde edilen peynir çeşitleri) yüzde 17,6, kaymak üretimi yüzde 11,9, ayran üretimi yüzde 9,5, inek peyniri üretimi yüzde 1,6 artarken, tereyağı üretimi yüzde 4,1 geriledi.