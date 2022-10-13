Toplanan inek sütü miktarı yüzde 2,9 azaldı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2022 yılı Ağustos ayına ilişkin süt ve süt ürünleri üretimi verilerini açıkladı.

Buna göre, ticari süt işletmelerince toplanan inek sütü miktarı ağustosta aylık bazda yüzde 5,2 düşüş kaydetti. Toplanan inek sütü miktarı, bu ayda yıllık bazda ise yüzde 2,9 azalarak 799 bin 135 tona indi. Toplanan inek sütü miktarı ocak-ağustos döneminde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 2,5 düştü.

Ticari süt işletmelerince yapılan içme sütü üretimi, ağustosta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 15,7 artışla 121 bin 125 ton oldu. Ocak-ağustos döneminde içme sütü üretimi yıllık bazda yüzde 1 azalışla 995 bin 93 ton olarak gerçekleşti. İçme sütü üretimi ağustosta aylık bazda yüzde 4,9 düştü.

Ağustosta ticari süt işletmeleri tarafından yapılan yoğurt üretimi geçen yılın aynı ayına göre yüzde 1,9 artarak 113 bin 541 tona, ocak-ağustos döneminde de yıllık bazda yüzde 3,6 artışla 782 bin 47 tona çıktı.

İnek peyniri üretimi ağustosta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 4,1 azalarak 58 bin 159 tona geriledi, ocak-ağustos döneminde de yıllık bazda yüzde 5,5 azaldı ve 467 bin 775 ton olarak kayıtlara geçti.

Ayran üretimi, ağustosta geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 5,9 düşerek 74 bin 225 ton olurken, tereyağı üretimi yüzde 5,5 yükselişle 6 bin 949 tona çıktı.

Ocak-ağustos döneminde ayran üretimi yıllık bazda yüzde 13,9, tereyağı üretimi yüzde 26,9 artarken, inek peyniri yüzde 5,5 düştü.