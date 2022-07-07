Toplanan inek sütü miktarı yüzde 3,8 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2022 yılı Mayıs ayına ilişkin süt ve süt ürünleri üretimi verilerini açıkladı.

Buna göre, ticari süt işletmelerince toplanan inek sütü miktarı mayısta aylık bazda yüzde 3,8 artış kaydetti. Toplanan inek sütü miktarı, mayısta yıllık bazda yüzde 1,6 gerileyerek 891 bin 709 tona düştü. Toplanan inek sütü miktarı ocak-mayıs döneminde de geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 2,8 azaldı.

Ticari süt işletmelerince yapılan içme sütü üretimi, mayısta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 6,2 artarak 129 bin 683 ton oldu. Ocak-mayıs döneminde de içme sütü üretimi yıllık bazda yüzde 6,5 azalışla 628 bin 124 ton olarak gerçekleşti. İçme sütü üretimi mayısta aylık bazda yüzde 6,4 yükseldi.

Mayısta ticari süt işletmeleri tarafından yapılan yoğurt üretimi geçen yılın aynı ayına göre yüzde 5,9 artarak 98 bin 385 tona yükselirken, ocak-mayıs döneminde yıllık bazda yüzde 4,1 artışla 459 bin 854 tona çıktı.

İnek peyniri üretimi mayısta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 3,6 azalarak 59 bin 698 tona geriledi, ocak-mayıs döneminde de yıllık bazda yüzde 5,2 azaldı ve 295 bin 625 ton olarak kayıtlara geçti.

Ayran üretimi, mayısta geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 36,6 artarak 66 bin 566 tona, tereyağı üretimi yüzde 8,3 artışla 7 bin 547 tona çıktı. Ocak-mayıs döneminde ayran üretimi yıllık bazda yüzde 30,7, tereyağı üretimi yüzde 41,2 yükseldi.