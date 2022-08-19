Toplantılar sanala döndü, kongre turizmi dibe vurdu

Pandemi nedeniyle dibe vuran uluslararası kongre ve toplantı pazarı tam toparlanacakken, bu kez de yükselen enflasyon ve dünya ekonomisinde yaşanan durgunluktan dolayı sıkıntıda.

Kısa adı ICCA olan Uluslararası Kongre ve Kongreciler Birliği’nin yıllık istatistik raporunda yer alan Destinasyon Performans Endeksi’ne (DPI) göre 2021’de daha önce planlanmış 7.908 uluslararası kongre ve toplantıların yüzde 47’sini oluşturan 3.718’i sanal ortamda gerçekleşti.

Kongreler sanallaşıyor

Rapordaki verilere göre 2021 yılında 332 uluslararası toplantı ve kongre iptal edilirken, 2.157 etkinlik de ertelendi. Rapora göre 127 kongre ve toplantının yeri değiştirilirken 534 kongre ve toplantı gelişmelerden etkilenmedi. 7.908 kongre ve toplantıdan yalnız 534’ü planlandığı gibi, aynı tarih aynı yer ve aynı biçimde yapıldı. Geriye kalanların yarısına yakını sanala dönüştürülürken, bazısı iptal edildi, yeri ya da tarihi değişen oldu. Rapora göre Avrupa’nın 20 şehri, kongre ve toplantı pazarının yüzde 80’ine sahip. Asya'nın payı ise yüzde 15. Asya’yı yüzde 5 pay ile Kuzey Amerika izliyor.

ICCA’nın dünyanın her yerinde yapılan 8.000 uluslararası toplantıyı planlanan, etkilenmeyen, sanal, hibrit, dijitalleşme ve iş sürekliliği başlıkları altında değerlendirerek oluşturduğu Ülkeler ve Şehirler Performans Endeksi (DPI) ülkeler sıralamasında Türkiye, en iyi 50’nin 38. sırasında yer aldı.

Türkiye kongre turizminde 2013 yılında 221 kongre ile dünyada 18. sıraya yükselmişti. Kongre turizmde Türkiye’nin lokomotifi İstanbul da 2013 yılında listenin 8. sırasına kadar yükselmişken 2017'de 133. sıraya düştü. İstanbul'un listede öne çıkması bekleniyor.

“İŞ SEYAHATLERİNDE FİYATLAR ÇOK YÜKSELECEK”

Pandemi döneminde dibe vuran iş seyahatleri şimdi, de enflasyon nedeniyle aşırı fiyat yükselişi ile karşı karşıya. İş seyahati düzenleyen CWT’nin Küresel İş Seyahati Birliği (GBTA) işbirliği ile hazırlanan 'Küresel İş Seyahati Tahmini 2023' raporuna göre 2023’te iş seyahatlerinde otel ve uçak bileti fiyatlarında keskin yükseliş olacak. Rapora göre uçak bilet fiyatları önümüzdeki yıl ortalama yüzde 8,5 oranında artacak. Buna göre fiyat artışı 2021’e göre yüzde 49 oranında artmış olacak.

CWT CEO’su Patrick Andersen, “İş seyahatlerine yönelik talep kıpırdamaya başlarken fiyatlarda beklenen bu oranda artış ciddi sorun yaratacak. Buna bir de havayolları ve havaalanları, seyahat acenteleri ve otellerde yaşanan işgücü açığı eklendiğinde 2023’ün iş seyahatleri pazarının sıkıntılı olacağını gösteriyor” dedi.