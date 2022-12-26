Toplu iş sözleşme taslaklarını işverene teslim etti

Yılmaz, yaptığı yazılı açıklamada Özçelik-İş Sendikası Genel Başkanı Yunus Değirmenci ile istişare halinde hazırladıkları toplu iş sözleşme taslaklarını işverene teslim ettiklerini bildirdi.

KARDEMİR sözleşme taslağının gelecek iki yılı kapsadığını belirten Yılmaz, şunları kaydetti:

"KARDEMİR'de alın teri akıtan üyelerimizin saat ücretlerine ilk 6 aylık dilim için seyyanen 11 lira artı yüzde 58 oranında bir zam yapılmasını istedik. Seyyanen ve yüzdelik zam talebimizin toplam karşılığı ilk altı aylık dilim için yüzde 86,7'lik bir orana karşılık gelmektedir. İkinci, üçüncü ve dördüncü altı aylık dilimler içinse enflasyon artı 5 puan ücret artışı talep ettik. Öte yandan KARDEMİR'in temellerinin atılmış olduğu 3 Nisan 1937 yılına atıfla üyelerimiz için 20 bin lira '3 Nisan ikramiyesi' sözleşme taslağımızda yer aldı. Ayrıca Kurban Bayramı ikramiyemizin 7 bin liraya, Ramazan Bayramı ikramiyemizin de 5 bin liraya yükseltilmesini istedik."

Yüzde 75 zam talebinde bulundu

Yılmaz, KARDÖKMAK toplu iş sözleşme taslağını da işveren tarafına teslim ettiklerini ifade etti.

KARDÖKMAK'ta taşeron çalışanlara kadro verilmesi talebinde de bulunduklarını belirten Yılmaz, şöyle devam etti:

"KARDÖKMAK'taki üyelerimizin saat ücretlerine ilk altı aylık dilim için yüzde 75 zam talebinde bulunduk. İkinci, üçüncü ve dördüncü altı aylık dilimler içinse enflasyon artı 3 puan ücret artışı talep ettik. Aynı şekilde KARDÖKMAK'taki üyelerimiz için de 10 bin lira 3 Nisan ikramiyesi istedik.

Kurban Bayramı'nda 5 bin 500 lira, Ramazan Bayramı'nda da 4 bin 500 ikramiye verilmesini sözleşme taslağımıza koyduk. Sözleşme taslağımızda uzun zamandır KARDÖKMAK'ta taşeron üzerinden çalışan arkadaşlarımızın kadroya alınmasını talep ettik."