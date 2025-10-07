Toplu sözleşme ikramiyesi eksik yatan kamu görevlilerine faiziyle ödeme

ÜNİPERSEN tarafından yapılan açıklamada, Anayasa Mahkemesi’nin iptal kararına rağmen üyelerin ikramiyelerinin eksik ödenmeye devam ettiği ve dava sürecine gidildiği hatırlatıldı.

Yasal faiziyle ödenecek

"Bu haksızlığa karşı hukuk zemininde mücadele ettik ve kazandık" diyen ÜNİPERSEN 14 ay boyunca eksik ödenen toplu sözleşme ikramiyelerinin yasal faiziyle birlikte ödeneceğini duyurdu.

ÜNİPERSEN’in açtığı dava sonucunda alınan karar, sendikal baraj uygulamasının hukuki geçersizliğini pekiştirirken, benzer mağduriyet yaşayan tüm kamu çalışanları için de emsal niteliği taşıyor.

Sendikanın bundan sonraki süreçte üyelerin hak ettikleri tutarların eksiksiz ve yasal faiziyle ödenmesi için ilgili kurumlar nezdinde gerekli takibi sürdüreceği belirtildi.