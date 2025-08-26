Toplu sözleşmede gözler Hakem Kurulu’nda! Memur-Sen’den çağrı: Adaletle karar verin

Memur-Sen, 6,5 milyon kamu çalışanı ve emeklisini ilgilendiren 8. Dönem Toplu Sözleşme sürecinde Kamu Hakem Kurulu’na çağrı yaptı. Sendika, kurulun bugün gerçekleştireceği dördüncü toplantı öncesinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı önünde bir araya geldi.

Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın’dan adalet vurgusu

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, burada yaptığı açıklamada kamu çalışanlarının maaş artış oranı için adil bir karar verilmesi gerektiğini söyledi. Hakem Kurulu üyelerine seslenen Yalçın, “Noter damgasından kurtulmak istiyorsanız talimatla değil adaletle karar verin” ifadelerini kullandı.

Hakem Kurulu süreci

Toplu sözleşme görüşmelerinde anlaşma sağlanamaması üzerine devreye giren Kamu Hakem Kurulu, bugüne kadar üç toplantı yaptı. Ancak herhangi bir açıklama yapılmadı. Kurul, bugün dördüncü kez toplanacak ve kararını en geç 27 Ağustos’a kadar açıklayacak.

Memur-Sen’in talepleri arasında maaş artış oranlarının enflasyona karşı korunması, sosyal haklarda iyileştirme ve kamu emeklilerinin yaşam koşullarının güçlendirilmesi yer alıyor.