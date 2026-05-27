Toplu taşıma abonman ücretleri yüzde 50 düşüyor

İsveç’te milyonlarca kişiyi ilgilendiren yeni ekonomik destek paketi açıklandı. Hükümet, ülke genelindeki tüm bölgelerde geçerli olacak şekilde aylık toplu taşıma abonman ücretlerini yarı yarıya düşürme kararı aldı. Geçici uygulamanın 1 Temmuz 2026’da başlayacağı ve 31 Aralık 2026’ya kadar devam edeceği bildirildi. Yetkililer, uygulamanın özellikle yüksek enerji fiyatları ve ekonomik baskılar nedeniyle zorlanan hanelere nefes aldırmayı hedeflediğini açıkladı.

Devlet milyarlarca kronluk destek sağlayacak

İsveç hükümeti, indirim nedeniyle oluşacak gelir kaybını bölgesel yönetimlere aktarılacak milyarlarca kronluk bütçeyle karşılayacak. Açıklanan plana göre uygulamanın toplam maliyetinin yaklaşık 6,5 milyar İsveç kronu olacağı tahmin ediliyor.

Başbakan Ulf Kristersson, düzenlemenin ekonomik açıdan zor bir dönemden geçen vatandaşlara destek amacı taşıdığını söyledi. Hükümet yetkilileri, özellikle işe gidip gelen çalışanların ve öğrencilerin ulaşım giderlerinde ciddi rahatlama yaşanacağını belirtti.

İndirim tüm bölgelerde geçerli olacak

Karar kapsamında İsveç’in tüm bölgelerinde kullanılan aylık toplu taşıma abonman kartları indirime dahil edilecek. Metro, otobüs, tramvay ve bölgesel tren hatlarını kapsayan sistem sayesinde ülke çapında milyonlarca kişinin daha düşük maliyetle seyahat etmesi bekleniyor.

Yetkililer, uygulamanın toplu taşıma kullanımını artırmasının da hedeflendiğini ifade etti. Çevre dostu ulaşım seçeneklerinin teşvik edilmesiyle trafik yoğunluğu ve karbon salımının azaltılması amaçlanıyor.