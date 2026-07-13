Toprağın altından servet çıktı: Bu mantar 30 milyon TL kazandırdı

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Erzurum ve Erzincan'da yürütülen çalışmalar kapsamında 112 bin hektarlık alanda yaklaşık 22 ton trüf mantarı varlığı belirlendi. Bölgede 2024'ten bu yana gerçekleştirilen satışların ülke ekonomisine yaklaşık 30 milyon lira katkı sağladığı bildirildi.

Erzurum Orman Bölge Müdürü Serkan Karakurt, Şifa Bahçeleri Projesi kapsamında müdürlük yerleşkesinde oluşturulan tıbbi ve aromatik bitkiler alanını gazetecilere tanıttı.

Trüf mantarı köpeklerle tespit ediliyor

Karakurt, toprağın 5 ila 20 santimetre altında doğal olarak yetişen trüf mantarının bulunması için farklı çalışmalar yürüttüklerini belirtti. Trüflerin, hassas koku alma yeteneğine sahip eğitimli köpekler yardımıyla toplandığını aktardı.

Geçen yıl trüf mantarının fiyatının 100 ila 150 Euro arasında değiştiğini ifade eden Karakurt, bölgedeki envanter çalışmalarına ilişkin şunları söyledi:

"Erzurum'da Horasan, İspir ve Aşkale tarafında yaklaşık 20 bin hektar alanda çalışmamızı tamamladık ve 3,5 tona yakın trüf varlığı tespit ettik. Erzincan'da Çayırlı, Kemah, Tercan ve Üzümlü şefliklerinde de yaklaşık 30 bin hektarda envanter ve planlama çalışmalarımızı tamamladık ve yaklaşık 6 ton trüf varlığı tespit ettik. Refahiye Orman İşletme Müdürlüğümüzde yürüttüğümüz çalışmalarda toplam 62 bin hektarda yaklaşık 12,5 ton trüf mantarı tespit edildi. 2024'ten bu yana trüf mantarı satışını yapıyoruz, yaklaşık 30 milyon liranın ülke ekonomisine kazandırılmasını sağladık."

2 bin 650 mikorizalı meşe fidanı dikildi

Doğal alanlardaki tespit çalışmalarının yanı sıra laboratuvar ortamında da üretim yapıldığını belirten Karakurt, meşe fidanlarının köklerine mikoriza aşılanarak trüf yetiştirildiğini anlattı.

Bu kapsamda Erzurum ve Erzincan'da 50 dönümlük alana toplam 2 bin 650 mikorizalı meşe fidanı dikildi.

Fidan üretimi 3 milyona çıkarılacak

Orman Fidanlık Müdürlüğü'nün 350 dönümlük alanda faaliyet gösterdiğini kaydeden Karakurt, bu yıl 2,5 milyon fidan üretmeyi planladıklarını söyledi. Gelecek sezon üretim kapasitesinin 3 milyon fidana yükseltilmesi hedefleniyor.

Karakurt, 2025 yılında ahlat, alıç ve kuşburnu gibi türlerden yaklaşık 500 bin orman meyvesi fidanı üretildiğini bildirdi. Ayrıca lavanta, kekik, adaçayı, ekinezya, karamürver, melisa ve nane türlerinden oluşan 15 bin fidanın da toprakla buluşturulduğunu ifade etti.