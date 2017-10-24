Torba tasarı haftaya Genel Kurul'da ele alınacak

24 Ekim 2017

TBMM Başkanlığına 130 madde olarak sunulan ve kamuoyunda "torba tasarı" olarak bilinen Bazı Vergi Kanunları ile Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı'nın, Plan ve Bütçe Komsiyonu'nda yaklaşık 3 hafta süren çalışma maratonu sona erdi. Tasarı, toplam 126 madde olarak komisyonda kabul edildi.

Plan ve Bütçe Komisyonu Sözcüsü ve AK Parti Gaziantep Milletvekili Nejat Koçer, tasarının gelecek hafta Genel Kurul gündemine gelmesini beklediklerini söyledi.

Yaz saatinden, gelir vergisine pek çok düzenleme 'torba tasarı'da

Tasarıdaki düzenlemelere değinen Koçer, Gelir Vergisi Kanunu'na eklenen geçici maddenin yıl sonunda aylıkları bin 404 liranın altına düşecek çalışanların ücretlerinde meydana gelen azalışı telafi edeceğini söyledi.

Nejat Koçer, girişimciliğin önemine de işaret ederek, "Tasarıyla birlikte, bir projesi olan ancak projeyi hayata geçirecek kaynağa sahip olmayan girişimcilere finansman imkanı sağlayacak olan kitle fonlaması uygulaması başlıyor" dedi.

Engelli vatandaşların satın alacakları araçlara uygulanacak vergi muafiyetine 90 bin lira sınırı getirildiğini hatırlatan Koçer, "Bu elbette aracın vergisiz değeri ki yaklaşık olarak 200 bin lira değerindeki bir araca karşılık geliyor" diye konuştu.

Koçer, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bir süredir gündemde olan ve 80 milyonun tamamını ilgilendiren yaz saati uygulaması yine bu tasarıda Bakanlar Kurulu'na verilen yetkiyle son şeklini almış oldu. Turizm yatırımcılarımızın kullanmakta oldukları hazineye ait yerlerin kullanım sürelerinin uzatılmasına ve arzu edenlerin bu yerleri satın alabilmelerine imkan sağlayan düzenleme de tasarıda yer aldı"

Torba tasarı komisyonda kabul edildi

Kaynak: AA