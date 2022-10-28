Torba teklif gelecek hafta kanunlaştırılacak

ANKARA( DÜNYA) - Geniş kesimleri ilgilendiren af düzenlemelerinin de yer aldığı Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifinin 27 maddeden oluşan ilk bölümü Mecliste kabul edildi. Kanun teklifinin gelecek hafta kanunlaşması bekleniyor.

İki bölüm halinde görüşülen ve 27 maddesi kabul edilen kanun teklifinin kabul edilen maddeleri arasında karşılıksız çıkan çeki protesto edilmiş, senet, kredi kartı ve diğer kredi borçlarını zamanında ödeyemedikleri için Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezine bildirilen kişilerin ve kredi müşterilerinin, borçlarının geciken kısmını 1 Temmuz 2023’e kadar ödemesi veya yeniden yapılandırması halinde geçmiş ödeme performanslarına ilişkin olumsuz kayıtlar dikkate alınmayacak. Kur Korumalı Mevduatın uygulama süresi 31 Aralık 2023 tarihine kadar uzatılıyor.

Tıp fakülteleri ve diş hekimliği fakültelerinde okuyan son sınıf öğrencilerine asgari ücret kadar ödeme yapılacak. Sosyal Güvenlik Kurumu taşınmazlarını elektronik ortamda satışa çıkarabilecek. Evlerin çatılarında yapılan yenilenebilir enerji üretiminde vergi muafiyeti 25 kilovattan 50 kilovata çıkarılıyor. İşverenlerin çalışanlara verdikleri bir günlük yemek bedelinin 51 lirayı aşmayan kısmı istisna kapsamında olacak. İşveren yemek paralarını nakit ödeyebilecekler.

Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurt Hizmetleri Kanunu’nda yapılan değişiklikle, öğrenim kredisi borçlarının ödemelerine yeniden düzenleyen madde de kabul edildi. Öğrenim kurumundan mezun olan ya da herhangi bir nedenle öğretim kurumuyla ilişiği kesilenler, 2 yıl sonra başlamak üzere, kredi aldığı kadar sürede ve aylık dönemler halinde ödeme yapacak.