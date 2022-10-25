Torku’nun ürün satış şirketine 'rekabet' soruşturması
Rekabet Kurulu, Torku markalı ürünlerin satışını gerçekleştirilen toptancı şirketi Panek hakkında soruşturma başlattı.
Mehmet KAYA - ANKARA
Rekabet Kurulu, PANKOBİRLİK ve Konya Şeker ortaklığıyla Torku markalı ürünlerin satışını gerçekleştirilen toptancı şirketi PANEK hakkında soruşturma başlattı.
Rekabet Kurulundan yapılan açıklamada, tam adı Panek Ziraat Aletleri Dayanıklı Tüketim Malzemeleri Otomotiv Yakıt Petrol Ürünleri Tarım Ticaret A.Ş. olan şirketin, Rekabet Kanununun uyumlu eylem, anlaşma, rekabeti bozmayı yasaklayan 4. Maddesi kapsamında olduğu belirtildi.
Kurul açıklamasında yapılan ön araştırma sonucu şirketin yeniden satış fiyatının tespiti eylemine yönelik ciddi bilgi ve bulgulara erişildiği belirtildi.