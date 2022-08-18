Tosyalı Gübre'nin yatırımına devlet desteği

Tosyalı Gübre Sanayi A.Ş tarafından Zonguldak'ta yapılacak gübre üretim tesisi yatırımı proje bazlı devlet desteği kapsamına alındı.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan Cumhurbaşkanı kararına göre, yatırım başlangıç tarihi 6 Mayıs olarak belirlenen ve 4 yılda tamamlanması öngörülen projenin toplam sabit yatırım tutarı 31.5 milyar TL olarak belirtildi.

Yatırım süresi sonunda yıllık 581,000 ton üre, 660,000 ton kalsiyum amonyum nitrat, 330,000 ton diamonyum fosfat, 224,000 ton granül amonyum sülfat ve 60,000 ton potasyum nitrat üretim kapasitelerine ulaşması hedeflenen projede, 1,020 ilave istihdam sağlanması öngörülüyor.

Karar kapsamında projeye gümrük vergisi muafiyeti, KDV istisnası ve iadesi, çeşitli oranlarda vergi indirimi, tutar sınırı olmaksızın 10 yıl süreli sigorta primi işveren hissesi desteği ile azami 5 yıl süreli ve 75 milyon liraya kadar nitelikli personel desteği sağlanacak.