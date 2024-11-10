Toyota, Çin fırsatını değerlendiriyor! Hem üretim artacak hem rekabet

Toyota, 2030 yılına kadar Çin’de yılda en az 2,5 milyon araç üretmeyi planlıyor. Şirket, Çin’deki satış ve üretim operasyonlarını birbirine daha yakın hale getirip yerel yöneticilere geliştirme konusunda daha fazla yetki tanıyarak BYD ve diğer yerel rakiplerle arasındaki rekabeti güçlendirmeyi hedefliyor.

Hem üretim artacak hem rekabet

Bu yeni stratejiyle Toyota, Çin’den kademeli olarak çekilen veya üretim kapasitesini azaltan diğer küresel otomobil üreticilerinden ayrılmış olacak.

Toyota, 2022 yılında Çin'de 1,84 milyon araç üreterek bir rekor kırmıştı. Yeni hedef bu rekorun yüzde 63 üzerine çıkacak. Reuters'ın haberine göre şimdilik şirket bu hedefi resmi olarak açıklamadı.

Toyota, bazı tedarikçilere bu üretim artışını bildirdi. Şirketin açıklamasında, “Çin pazarındaki yoğun rekabet ortamında çeşitli girişimleri sürekli olarak değerlendiriyoruz” ifadesine yer verildi.

Yerel çalışanlara daha fazla güven

Toyota, Çin’deki iki ortak girişiminin satış ve üretim operasyonlarını birbirine daha yakın hale getirmeyi ve yerel pazarın tercihlerini daha iyi anlamak için Ar-Ge süreçlerini Çin merkezli çalışanlara devretmeyi planlıyor. Bu hamleler, Toyota’nın Çin’deki pazar payını geri kazanmak için yerel çalışanlarına daha fazla güvenmesi gerektiğinin farkında olduğunu gösteriyor.

Geçen yıl Jiangsu’daki Ar-Ge merkezi ve iki yerel ortak girişim arasındaki iş birliğini derinleştireceğini duyuran Toyota, Çin’de üretilen “ikiz araçlar” modelini değiştirerek her araç için üretimi tek bir ortak girişimde toplamayı ve modelleri her iki ortağın bayilerinde satışa sunmayı planlıyor.

Öte yandan, Çin'deki yoğun fiyat rekabeti nedeniyle Toyota’nın mali yılın ilk yarısındaki faaliyet geliri, artan pazarlama maliyetleriyle düşüş gösterdi. Aynı rekabet ortamında Mitsubishi Motors Çin pazarından çekilirken, Honda ve Nissan ise üretim kapasitelerini düşürme kararı aldı.