Toyota'da iki yıl sonra ilk kâr düşüşü

Toyota'nın ikinci çeyrek kazançları ile iki yıl sonra ilk kez kâr düşüşü yaşaması bekleniyor. Hibrit araçlardan uzaklaşan talep sayesinde güçlü bir dönem geçiren Toyota, şimdi ise talepte soğuma işaretleri veriyor.

CNBC-e'nin haberine göre, dünyanın en büyük otomobil üreticisi, elektrikli araçlara yönelik talep nedeniyle çeyrek dönemde 8 milyar dolara yakın faaliyet kârı elde etmesi bekleniyor. Ancak ABD’de iki modelin teslimatınının askıya alınması ve Çin’li rakipleri nedeniyle Japon devinin son dönem verileri yavaşlamaya işaret ediyor

İki yıl sonra ilk

Toyota'nın Temmuz-Eylül döneminde yıllık bazda yüzde 14’lük bir faaliyet kârı düşüşü açıklaması öngörülüyor. LSEG anketine katılan dokuz analistin tahminlerine göre, bu düşüşle birlikte Toyota’nın kârı 1,2 trilyon yene (7,9 milyar dolar) gerileyebilir. Bu da şirketin 2022’nin aynı çeyreğinden bu yana ilk kez kârında azalma yaşanacağı anlamına geliyor.

Toyota, çeyreklik küresel satışlarının bir önceki yıla göre yüzde 4 azaldığını, üretimin ise yüzde 7 düştüğünü daha önce açıklamıştı. Lüks Lexus markası da dahil olmak üzere, hibrit modeller ise Temmuz-Eylül döneminde şirketin küresel satışlarının yüzde 41’ini oluşturdu. Geçen yıl aynı dönemde bu oran yüzde 33’tü. Yılın ilk dokuz ayında, yalnızca batarya ile çalışan elektrikli araçlar Toyota’nın küresel satışlarının yalnızca yüzde 1,5’ini oluşturdu.

Yıl sonu kâr tahminini korudu

Toyota, Nisan-Haziran dönemi kazançlarını açıklarken yıl sonu kar tahminini değiştirmedi. Şirket, bir önceki mali yıla göre yüzde 20'lik bir düşüş öngörüsünü koruduğunu belirtti ve bu düşüşün, stratejiler ve tedarikçilerine yönelik beklenen yatırımlar nedeniyle öngörüldüğünü açıkladı.

Toyota hisseleri yüzde 3 arttı

Toyota’nın hisseleri, bu yıl yüzde 3 artış gösterdi. ABD doları cinsinden bu artış yüzde 2 olarak kaydedilirken, aynı dönemde EV rakibi Tesla’nın hisseleri yüzde 2 düşüş yaşadı.