Toyota'nın küresel üretimi ekimde de düştü

ABD ve Çin'deki üretim düşünün ardından, Japon otomobil üreticisi Toyota'da, üretimde 9 aydır devam eden global düşüşü toparlayamadı.

Dünyanın en büyük otomobil üreticisi küresel çapta 893 bin 164 araç ürettiğini, ancak bu üretimin geçen yılın ekima yına göre 0,8 oranında düştüğünü belirtti. Eylül ayında ise üretimdeki düşüş yüzde 8 oranında kaydedilmişti.

Küresel satışlarda son beş ayın ilk artışı

Ancak üretimdeki düşüşe rağmen, küresel satışlar ekimde yüzde 1,4 yükselerek beş ayın ilk artışını kaydetti.

Tedarikçi kazası üretimi sekteye uğrattı

Toyota'nın dünya çapındaki üretiminin yaklaşık üçte birini oluşturan Japonya'da üretim, bir yıl önce bir tedarikçinin tesisinde meydana gelen bir kazanın birden fazla tesiste kısmi üretim durmasına yol açmasıyla oluşan zayıf üretim rakamlarından sonra toparlanarak yüzde 8 arttı.

Kanada ve Meksika'da ise şirketin üretimi her iki ülke için de yüzde 2 arttı. Üretim ve satış rakamları Toyota'nın lüks Lexus markasından araçları içeriyor ancak grup şirketleri Hino ve Daihatsu bu rakamların dışında kalıyor.

Yerel markalara karşı rekabetin yoğun olduğu Çin'de üretim yüzde 9 düştü. Toyota, zayıf talep nedeniyle Tayland'da da yüzde 13 daha az otomobil üretti.