Toyota’ya Çin freni: Satışlar yüzde 22,8 düştü

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Dünyanın en büyük otomobil üreticilerinden Toyota’da küresel satış ve üretimdeki gerileme ağustos ayında da sürdü. Şirketin satışları ikinci ay üst üste düşerken en sert kayıp Çin ve Orta Doğu pazarlarında yaşandı.

Toyota’nın Lexus dahil küresel araç satışları ağustosta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 6,4 azalarak 790 bin 743 adede geriledi. Küresel üretim ise yüzde 5,9 düşüşle 700 bin 860 araçta kaldı.

Çin’de satışlar yüzde 22,8 düştü

Toyota açısından ağustos ayındaki en dikkat çekici gelişmelerden biri Çin pazarındaki gerilemenin devam etmesi oldu.

Şirketin Çin’deki satışları geçen yılın aynı ayına göre yüzde 22,8 azaldı ve böylece ülkedeki satış düşüşü yedinci aya taşındı.

Toyota, Çin’de yükselen benzin fiyatlarının hem geleneksel içten yanmalı araçlara hem de hibrit modellere yönelik talebi baskıladığını belirtti.

Çin dünyanın en büyük otomobil pazarı olmasının yanı sıra elektrikli araç üreticileri arasındaki sert fiyat rekabetinin de merkezinde bulunuyor. Yerli üreticilerin hızla büyümesi, yabancı markaların pazar payı üzerindeki baskıyı artırıyor.

ABD’de de satışlar geriledi

Toyota’nın en büyük pazarı olan ABD’de de ağustos ayında satışlar geçen yılın aynı döneminin altında kaldı.

ABD satışları yüzde 4,4 gerilerken, şirketin Kuzey Amerika’daki güçlü hibrit talebi toplam kaybın daha da büyümesini sınırladı.

Japonya ise ana pazarlar arasında ters yönde hareket etti. Toyota’nın kendi ülkesindeki satışları ağustosta yüzde 9,1 arttı.

Böylece şirket bir tarafta Japonya’daki büyümeden destek alırken Çin ve ABD’deki kayıpları telafi edemedi.

Orta Doğu’da kayıp yüzde 37,5’e ulaştı

Ağustos verilerinde en sert bölgesel düşüşlerden biri Orta Doğu’da görüldü. Toyota’nın bölgedeki satışları geçen yılın aynı ayına göre yüzde 37,5 geriledi.

Çin, ABD ve Orta Doğu’daki eş zamanlı düşüşler küresel satışların ikinci ay üst üste gerilemesinde belirleyici oldu.

Avrupa’da ise talebin genel olarak dirençli kalması Toyota’nın diğer büyük pazarlardaki kayıplarını kısmen dengeledi.

Üretim tarafında da frene basıldı

Satışlardaki gerileme üretime de yansıdı. Toyota’nın küresel araç üretimi ağustosta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 5,9 azalarak 700 bin 860 adede indi. Şirketin resmî verilerine göre küresel üretim de ikinci ay üst üste yıllık bazda geriledi.

Çin’de üretim yüzde 11,3, ABD’de ise yüzde 6,6 düştü.

Japonya’daki üretimde de yüzde 1,7’lik gerileme yaşandı. Bu düşüşte Kyushu Adası’nda meydana gelen deprem sonrasında bazı üretim hatlarında yaşanan geçici duruşların etkisi oldu.

Ağustostaki düşüş yılın toplam performansını da aşağı çekti. Toyota’nın Lexus dahil küresel satışları ocak-ağustos döneminde 6 milyon 655 bin 766 adet oldu. Bu rakam geçen yılın aynı döneminin yüzde 3,6 altında kaldı.

Sekiz aylık küresel üretim ise 6 milyon 393 bin 307 araçla yıllık yüzde 1,9 geriledi.

Toyota’nın önündeki temel soru, Japonya ve bazı Avrupa pazarlarındaki dirençli talebin Çin başta olmak üzere büyük pazarlardaki kaybı ne ölçüde dengeleyebileceği olacak.