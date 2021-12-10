TPAO Türkali-1 kuyusunda derin kuyu testlerine başladı

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı’ndan (TPAO) yapılan açıklamada, "Kanuni, Türkali-1'de derin deniz kuyu testine başladı" ifadesi kullanıldı.Gemi, 7 Aralık’ta Karadeniz’de Türkali-2 kuyusunda yürüttüğü ilk derin deniz kuyu testlerini tamamlamıştı.Genişliği 42 metre ve uzunluğu 227 metre olan Kanuni, Fatih sondaj gemisinin Karadeniz'de gaz keşfettiği kuyulardaki test çalışmalarını yapmakla görevlendirilmişti.

Deniz tabanında ekipman transferi

Bu arada, Türkali-1 kuyusundaki derin deniz kuyu testi çalışmalarına öngörülenden daha erken başlanacak. Bunun nedeni ise 427 ton ağırlığındaki, beş katlı apartman ölçülerine sahip bir ekipmanın, Kanuni Sondaj Gemisi tarafından deniz tabanı seviyesinde taşınarak Türkali-2 kuyusundan Türkali-1 kuyusuna ulaştırılması. TPAO’nun açıklamasında "Böylece, operasyon süresini gün kısalttık” ifadesi yer aldı.