TPAO ve Petrogas'ın Tekirdağ ruhsatı 5 yıl uzatıldı

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) ile Petrogas'ın Tekirdağ'daki petrol işletme ruhsatının süresi 5 yıl daha uzatıldı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü'nün kararı, Resmî Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, TPAO ve Petrogas Petrol, Gaz ve Petrokimya Ürünleri İnşaat Sanayi ve Ticaret AŞ'nin ARİ/TPOPPG/K/F19-b4-1 pafta numaralı ruhsatı 9 Ekim 2025'ten itibaren 9 Ekim 2030'a kadar geçerli olacak şekilde uzatıldı.