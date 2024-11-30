TPAO'dan 112 milyon litre akaryakıtlık alım ihalesi

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı tarafından sondaj ve sismik gemileri akaryakıt alım işi ihale edilecek. Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, Fatih, Yavuz ve Kanuni Sondaj Gemilerinin her biri için 25 milyon 500 bin litre akaryakıt, Abdülhamid Han Sondaj Gemisi için 25 milyon 500 bin litre motorin ve Barbaros Hayreddin Paşa Sismik Gemisi için 10 milyon litre akaryakıt olmak üzere toplam 112 milyon litre akaryakıt açık ihale usulüyle ihale edilecek.

İstekliler işin tamamına teklif verebilecekleri gibi kalem bazında da kısmi teklif verebilecek. Bu takdirde değerlendirme kalem bazında yapılacak. İhale dokümanı "www.tpao.gov.tr" internet adresinden indirilebilecek veya [email protected] e-posta adresinden istenebilecek.

Şartname bedeli 1,000 lira karşılığı, Vakıflar Bankası TPAO Bürosu banka hesabına yatırılarak, dosya numarası ve şartname bedeli olduğu belirtilip aynı adresten temin edilebilecek. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları ve şartname bedeli dekontunu ibraz etmeleri zorunlu olacak. Teklifler posta yoluyla, 12 Aralık saat 14.30'da TPAO Genel Müdürlüğü Tedarik ve Lojistik Daire Başkanlığı Toplantı Salonu'na ve Türkiye Petrolleri Genel Müdürlüğü'ne gönderilecek.