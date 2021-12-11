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TPAO’dan 11,8 API değerinde ağır petrol keşfi

Türkiye Petrolleri Anonim Ortakları (TPAO), Günyurdu-1 kuyusundaki çalışmalar sonucunda 11,8 API değerinde ağır petrol keşfi gerçekleştirdiklerini duyurdu.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
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Türkiye Petrolleri Anonim Ortakları (TPAO), Türkiye-Suriye sınırında petrol keşfettiklerini duyurdu.

TPAO, konuya ilişikin yaptığı duyuruda, “Mardin’in Nusaybin ilçesinin 32 km doğusunda yer alan Günyurdu-1 kuyusundaki çalışmalarımız sonucunda 11,8 API değerinde ağır petrol keşfi gerçekleştirdik.” ifadelerine yer verdi.