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TPAO'dan Ar-Ge proje çağrısı

TPAO, cam elyafı filaman malzemeden taşıma borusu üretimi için Ar-Ge proje çağrısı yaptı.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
Reuters
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Türkiye Petrolleri Genel Müdürlüğü (TPAO), cam elyafı filaman malzeme ile taşıma hat borusu üretimi için Ar-Ge proje çağrısı yaptı.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan ilanda Ar-Ge proje çağrısıyla, TPAO'nun arama ve üretim faaliyetlerinde kullandığı ve Türkiye'de imalatı bulunmayan, yurtdışından temin edilen malzemelerin tasarım ve imalatına yönelik özel sektör firmaları ile birlikte Ar-Ge çalışmalarının gerçekleştirilmesi amaçlanıyor.

İmal edilecek prototipin En az 9 metre uzunlukta toplam hat boyu 1000 metre boru ve bağlantı elemanları olduğu bildirilen çağrıda, ilk prototipin imal süresi 16 ay olarak belirtildi.

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