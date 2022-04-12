TPAO'dan Ar-Ge proje çağrısı

Türkiye Petrolleri Genel Müdürlüğü (TPAO), cam elyafı filaman malzeme ile taşıma hat borusu üretimi için Ar-Ge proje çağrısı yaptı.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan ilanda Ar-Ge proje çağrısıyla, TPAO'nun arama ve üretim faaliyetlerinde kullandığı ve Türkiye'de imalatı bulunmayan, yurtdışından temin edilen malzemelerin tasarım ve imalatına yönelik özel sektör firmaları ile birlikte Ar-Ge çalışmalarının gerçekleştirilmesi amaçlanıyor.

İmal edilecek prototipin En az 9 metre uzunlukta toplam hat boyu 1000 metre boru ve bağlantı elemanları olduğu bildirilen çağrıda, ilk prototipin imal süresi 16 ay olarak belirtildi.