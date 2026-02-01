TPAO'nun 6 şehirdeki bazı sahaları için kamulaştırma kararı

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO)'nın başvurusu üzerine, Batman, Diyarbakır, Kırklareli, Edirne, İstanbul ve Tekirdağ'daki bazı sahalar için kamulaştırma kararı alındı.

Karar, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü (MAPEG) tarafından verildi.

Kamulaştırmaya ilişkin karar, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre MAPEG, TPAO'nun petrol faaliyetleri kapsamında yaptığı başvuruyu değerlendirerek, kamu yararı bulunduğu tespit edilen bazı parsellerin kamulaştırılmasına hükmetti.

Söz konusu parsellerin, rayiç bedelin üzerinde fiyat talep edilmesi nedeniyle anlaşma yoluyla satın alınmasının mümkün olmadığı ve bu alanlar hakkında daha önce acele el koyma kararı bulunduğu belirtildi. Karar, Batman, Diyarbakır, Kırklareli, Edirne, İstanbul ve Tekirdağ sınırları içindeki çeşitli taşınmazları kapsıyor.