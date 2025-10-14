TPAO’nun İstanbul ve Tekirdağ’daki petrol arama ruhsatları uzatıldı
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı’nın (TPAO) İstanbul ve Tekirdağ’daki toplam 37 bin hektarlık iki petrol arama ruhsatının süresini 2 yıl daha uzattı. Karar, Resmi Gazete’de yayımlandı.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü'nün konuya ilişkin kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre, TPAO'nun İstanbul ve Tekirdağ illeri sınırlarında 15 bin 4 hektarlık alanda yer alan petrol arama ruhsatı ile Tekirdağ'da 22 bin 112 hektarlık alanı kapsayan petrol arama ruhsatının süresi 2 yıl daha uzatıldı.
