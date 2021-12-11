TPAO'ya Hakkari'de petrol arama ruhsatı verildi
Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığına, Hakkari'de bulunan saha için petrol arama ruhsatı tahsis edildi.
AA
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Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığına (TPAO) Hakkari'deki saha için petrol arama ruhsatı verildi.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünün petrol hakkında müteallik kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre, TPAO'ya, Hakkari'deki 15 bin 402 hektarlık saha için petrol arama ruhsatı tahsis edildi. Söz konusu ruhsat 5 yıl süreyle geçerli olacak.
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