TPE Başkanı Habip Asan görevden alındı

ANKARA (DÜNYA)

Uzun süredir Türk Patent Enstitüsü(TPE) Başkanlığı ve Yönetim Kurulu Üyeliği yürüten Prof.Dr. Habip Asan görevden alındı. Resmi Gazete’de yayımlanan diğer atama kararlarına göre, TÜİK Başkan Yardımcıları Umut Serhat İddam ile Nurettin Kaya da görevden alındılar. Ticaret Bakanlığı Bakan Yardımcılığına İhracat Genel Müdürü Özgür Volkan Ağar atandı.