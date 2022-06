TPF Başkanı Düzgün: Mağaza açılış kriterlerine düzenleme getirilsin

Takip Et

Organize perakendenin en önemli halkası olan yerel zincir marketlerin çatı örgütü Türkiye Perakendeciler Federasyonu (TPF), altıncı yüz yüze toplantısını Ankara'da gerçekleştirdi. Üyeler arasında birlik ve beraberliği güçlendirmek amacıyla düzenlenen toplantıda, küresel ve Türkiye ekonomisindeki gelişmeler, market açılış kriterleri ve yerel zincirlerin 2022 yılı hedefleri görüşüldü.

Yerel zincirlerin ağır rekabet koşulları, mağaza açılış kriterlerine bir netlik getirilmeyişi ve artan maliyetler karşısında zorlandığını belirten TPF Başkanı Ömer Düzgün, “Organize perakende kayıtlı istihdam açısından en yüksek sektörlerden biri. Sürekli istihdamı artırmakta olan sektörümüz, işsizlik havuzunun eritilmesine her geçen gün katkı sağlıyor. Yerel zincirler olarak gıda perakendesinde en büyük iş veren konumunda olduğumuzu gururla söylemek isterim. Sadece 5 bini aşkın mağazamızda 100 bini aşkın hemşerimizle tek yürek halinde çalışıyoruz. Başta ülke ekonomimize, cari açığın kapatılmasına, istihdama olan katkımız her geçen gün artıyor. İçinde bulunduğumuz rekabet ortamı sektörü zor duruma götürüyor. Bir tarafta Perakende Yasası'ndaki eksik ayaklar nedeniyle zirve yapan mağaza enflasyonu diğer tarafta enerji, gıda, ürün, su, lojistik, ekipman, kira, akaryakıt başta olmak üzere artan maliyetler yerli işletmecileri gün be gün daha fazla zorluyor.” dedi.

Bu topraklarda kazandığını yeniden bu topraklarda yatırıma dönüştüren yerel zincirlerin rekabete karşı olmadığını söyleyen Düzgün, hiçbir zaman rekabete karşı olmadıklarını, rekabette sınırların belirlenmediği için her geçen gün daha da zorlandıklarını kaydetti. Düzgün, mağaza açılış kriterleri olmadığı için bugün market sayılarında enflasyonun zirveye ulaştığına dikkat çekti.

7 yılda 18 bin yeni market açılışı öngörülüyor

Perakende Yasası'nda yer almasını bekledikleri mağaza açılış kriterleriyle yerli işletmecilerin nefes alacağını ifade eden Düzgün, devamında şunları kaydetti: “Birkaç yıl öncesine kadar yan yana mağaza açılışlarını konuşurken artık yan yana, alt alta, hatta aynı binada 2-3 market ile karşılaşıyoruz. Araştırmalara göre son 10 yılda şube sayısı en az 5 ve üzeri olan market zincirlerinin mağaza sayısı yüzde 259 artmış. Söz konusu dönemde indirim market zincirlerinin toplam market sayısındaki artışı ise yüzde 366 ulaşmış. Ülkemizde geçen yıl 18 bin yeni market açılışı gerçekleşmiş. Bu gelişmeler ışığında yerli işletmecilerin en kısa sürede desteklenmesi, mağaza açılış kriterlerine en kısa sürede düzenleme getirilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Zira önümüzdeki 7 yıllık süreçte 18 bin yeni market açılışının yapılması öngörülüyor. Bu şartlar altında sadece yerel zincirleri değil, üreticileri de zor günler bekliyor.”