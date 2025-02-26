TPF Başkanı Ömer Gündüz: 'Ramazan ayında temel gıda ürünlerinde artış olmayacak'

Türkiye Perakendeciler Federasyonu (TPF) Başkanı Ömer Düzgün, Ramazan ayına sayılı günler kala yerel zincir marketler olarak bu aya özel kampanyalar düzenlediklerini açıkladı.

Yaptığı yazılı açıklamada Ömer Düzgün, yerel zincir marketler olarak tüketicinin yanında olmaya devam ettiklerini ve fiyatları erişilebilir seviyede tutmak için ellerinden gelen çabayı gösterdiklerine vurgu yaptı.

"Talepleri karşılamak için ciddi bir hazırlık yapıyoruz"

Geçen yıla kıyasla alım gücünde iyileşme gözlemlendiğini dile getiren Düzgün, fiyatları dengede tutmak için ramazan kampanyaları başlattıklarını bildirdi.

Ramazan ayı öncesinde tüketicilerin temel gıda ürünlerine yönelik talebinin arttığını aktaran Düzgün, "Yerel zincir marketler olarak talepleri karşılamak için ciddi bir hazırlık yapıyoruz. Hem fiyatların dengelenmesi hem de ürün çeşitliliği konusunda büyük çaba sarf ediyoruz. Türkiye genelinde yerel zincirler olarak ramazana özel kampanyalar düzenledik." ifadelerini kullandı.

"Temel gıda ve ihtiyaç ürünlerinde artış olmayacak"

Ömer Düzgün, bu dönemde, özellikle gıda ve temel ihtiyaç ürünlerinde fiyatlarda artış olmayacağını ve gerekli önlemlerin alındığını belirtti.

Ramazan ayı boyunca özellikle temel gıda ürünlerinde fiyat artışlarını önlemek için tedarikçilerle işbirliği içinde hareket ettiklerini ifade eden Düzgün, vatandaşların ramazan sofralarına rahatlıkla ulaşabilmesi için un, şeker, yağ, bakliyat ve temel ihtiyaç ürünlerinde gerekli tüm tedbirleri aldıklarını vurguladı.

Ramazan kolisi yerine hediye kartları tavsiye etti

TPF Başkanı Düzgün, yardımlaşmanın önemine dikkati çekerek geleneksel ramazan kolilerinin bazen ihtiyaç sahiplerinin gerçek gereksinimlerini tam karşılayamayabileceğine işaret etti.

Yardımseverlerin ramazan kolisi yerine mağazalarda bulunan hediye kartlarına yönelmelerini tavsiye eden Düzgün, "Hediye kartları, ihtiyaç sahiplerine kendi ihtiyaçlarına göre alışveriş yapma imkanı sunarak daha esnek ve etkili bir çözüm sağlıyor. Böylece yardımlar en doğru şekilde ihtiyaç sahiplerine ulaşıyor. Hediye kartları, yardımseverlerin desteklerini daha bilinçli bir şekilde yönlendirmelerine de olanak tanıyor." ifadelerini kullandı.