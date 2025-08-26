TPF'den gıda enflasyonuna karşı kalıcı çözüm önerisi

Hane halkı harcamalarının en büyük kısmını gıda ve alkolsüz içeceklerin oluşturduğu Türkiye’de, artan gıda fiyatları gündemdeki yerini koruyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre temmuz ayında yıllık gıda enflasyonu yüzde 27,95 olarak kaydedildi.

Türkiye Gazetesi'nden Cemal Emre Kurt'un haberine göre; Türkiye Perakendeciler Federasyonu Başkan Yardımcısı Recai Kesimal, gıda fiyatlarının kalıcı şekilde düşürülmesinin yolunun üretim ve planlamadan geçtiğini belirtti.

Kesimal, “Türkiye kendi ihtiyacını karşılayacak, fazlasını da ihraç edecek potansiyele sahip. Yeter ki üretimi teşvik edelim, doğru planlama yapalım” ifadelerini kullandı.

“Devletin görevi marketçilik yapmak değil”

Kesimal, gıda enflasyonunun doğru yöntemlerle düzenlenip kontrol altına alınabileceğini vurgulayarak şunları söyledi:

“Örneğin et arzında sorunlar yaşanıyordu, Et ve Süt Kurumu gibi yapılar bu tip durumlarda devreye girer. Ama devletin görevi marketçilik yapmak değil, üretimi desteklemek. Gerektiğinde ithalatla veya vergilerde esneklik sağlanarak fiyat dengesi kurulabilir. Ancak en kalıcı çözüm üretimi artırmaktır.”

Kesimal, yerel marketlerin fiyatların yükselmesini engelleyen en önemli unsurlardan biri olduğunu belirterek, “Ulusal zincirlerin çok altında fiyatlarla satış yapıyoruz. Bu nedenle doğru üretim ve planlama olmadan fiyatları kontrol etmek mümkün değil” dedi.

Plansız üretim çiftçiyi zorluyor

Don ve kuraklık sebebiyle ürün kayıplarının yaşandığını, bunun da fiyatlara yansıdığını belirten Kesimal, plansız üretimin ciddi sorunlara yol açtığını dile getirdi:

“Türkiye arazi zengini bir ülke ama plansız üretim fiyatları zıplatıyor. Bir yıl fiyat yüksek olunca herkes aynı ürünü ekiyor. Sonra arz fazlası olunca çiftçi zarar ediyor. Bu sürdürülebilir değil. Devlet, hangi yıl hangi ürünün ekileceğini yönlendirmeli. Eğer gıda enflasyonunu kalıcı olarak düşürmek istiyorsak, üretimi teşvik eden ve doğru planlamalar yapan bir sistem kurmak zorundayız.”