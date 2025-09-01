TPF’den öneri: Marketler pazar günü kapalı olsun

Türkiye Perakendeciler Federasyonu (TPF), 2025 yılı için hazırladığı Perakende Sektörü İstihdam Raporunu yayımladı.

Raporda yerel zincirlerin istihdama sağladığı katkılar, gençlerin sektöre bakışı ve kadın istihdamının bölgesel etkileri ele alındı.

100 binden fazla kişiye istihdam

Rapora göre, yerel perakende zincirleri Türkiye genelinde 100 binden fazla kişiye doğrudan istihdam sağlıyor.

Satış, lojistik, muhasebe ve yöneticilik gibi farklı alanlarda iş imkanı sunan sektör, özellikle küçük şehirlerde kadınlar ve gençler için önemli bir çalışma alanı oluşturuyor.

Ancak raporda, 18-30 yaş arası gençlerin perakendeyi “ara durak” olarak gördüğü ve uzun vadeli kariyer hedefi olarak değerlendirmediği belirtildi.

Pazar günü tatili önerisi

Raporda öne çıkan önerilerden biri de marketlerin pazar günleri kapalı olması oldu. Bu uygulamanın, çalışanların aileleriyle aynı gün tatil yapmasına imkan tanıyarak iş-yaşam dengesini güçlendireceği ifade edildi.

“Aile bağlarını güçlendirir, esnafa can suyu olur”

Açıklamada görüşlerine yer verilen TPF Başkanı Ömer Düzgün, “Bugün perakende sektöründe çalışan yüz binlerce kişi, ailesiyle aynı gün tatil yapamıyor. Bu durum aile bağlarını zayıflatıyor, sosyal yorgunluk yaratıyor. Oysa ki aile, birlikte geçirilen zamanla güçlenir” dedi.

Düzgün, pazar günü tatilinin sürdürülebilir istihdamı destekleyeceğini, küçük esnafın da bu uygulamadan fayda sağlayacağını belirterek, “İlgili bakanlıklarla görüştük. Önce pilot bölgelerde başlayıp, Avrupa’daki örnekler gibi pazar günleri marketlerin kapalı olması mümkün. Bu adım hem aile yapımızı hem yerli ekonomiyi hem de istihdamı güçlendirecek” ifadelerini kullandı.

Kadın istihdamı için sosyal destek vurgusu

Raporda ayrıca, kadınların sektörde kalıcılığını sağlamak için kreş desteği, vardiya planlaması ve güvenli ulaşım gibi sosyal mekanizmaların geliştirilmesi gerektiğine dikkat çekildi. Kırsalda kadınların iş gücüne katılımında perakende sektörünün hayati bir rol oynadığı vurgulandı.