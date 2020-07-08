Trabzon, fındık ihracatında en verimli sezonu yaşıyor

08 Temmuz 2020

OSMAN ŞİŞKO-TRABZON

Eylül 2019'da başlayıp 31 Ağustos 2020'de sonra erecek 2019/2020 fındık ihraç sezonunun 10 aylık döneminde yaklaşık 2 milyar 74 milyon dolar değerinde 309 bin 284 ton fındık ihracatı yapıldığı bilgisini veren Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) Fındık ve Mamulleri Sektör Komitesi Başkanı Mehmet Cirav, söz konusu ihracatın yüzden 39'unun Trabzon merkezli üreticiler tarafından gerçekleştirildiğini söyledi. Cirav, bu açıdan Trabzon'un en verimli fındık ihracatı sezonunu yaşadığını vurguladı.

Sezonun bitimine yaklaşık 2 aylık bir süre kaldığını belirten Cirav, sezon sonuna kadar söz konusu ihracatın miktar olarak 330 bin tona, değer olarak da 2 milyar 300 milyon dolara ulaşmasını beklediklerini aktardı. Böylece tarihin en yüksek fındık ihracat rakamına ulaşılacağına dikkat çeken Cirav, şöyle devam etti:

"Bu dönemde yapılan ihracatta miktar olarak yüzde 26 ve değer olarak yüzde 45 gibi çok yüksek oranlarda artış yaşanması gurur vericidir. Bu dönemde Trabzon, yine fındık ihracatında lider oldu. Yapılan 10 aylık sezon ihracatının yüzde 39'u tek başına Trabzon tarafından gerçekleştirildi. Trabzon'dan bu sezonda 115 bin 340 ton fındık ihraç edilerek, karşılığında 806 milyon 259 bin 463 dolar gelir elde edildi. Kentten, 10 aylık fındık sezon ihracatında geçen sezonun aynı dönemine oranla miktarda yüzde 16, döviz girdisinde de yüzde 36 olmak üzere yüksek oranlı artış yaşandı. Bu kapsamda Trabzon'dan yapılan fındık ihracatının en verimli sezonu 2019-2020 oldu."

"Sektör, uygulanan politikadan memnun"

Fındık ihracatında bu sezon yüksek oranlı bir başarı elde edildiğini belirten Cirav, "Fındık ihracatında, en büyük başarı hükümetin bu sezonda istikrarlı bir politika uygulayarak fındık fiyatlarını hasat öncesi Temmuz 2019 ayı sonunda açıklaması ve alım işlemleri ile görevlendirilen TMO'nun başarılı bir alım sistemi uygulamasının büyük payı var. Bu uygulamadan fındık üreticisi ve fındıkla ilgili tüm paydaşlar kazançlı çıkarak uygulanan politika dan memnun kaldı." ifadelerini kullandı.

Fındık hasadına iki aylık bir süre kaldığını ve rekolte tespit çalışmalarının sürdüğünü açıklayan Cirav, bu yıl TÜİK tarafından yapılan tahminde fındık rekoltesinin 600 bin ton olarak açıklandığını söyledi. Sektörün rekolte beklentisinin ise 600-650 bin ton olduğunu kaydeden Cirav, "2020/2021 sezonunun verimli olması açısından fındık fiyatlarının üreticinin memnun kalacağı, kaliteli fındık üretimini teşvik edecek bir düzeyde en geç Temmuz 2020 ayı sonuna kadar açıklanmasını bekliyoruz." dedi.