Trabzon turizmine Körfez darbesi: Yabancı turist sayısında ciddi düşüş yaşandı

Körfez ülkelerindeki dalgalanmalar Trabzon'a gelen turist sayısını etkiledi.

Karadeniz'in turizmde öne çıkan şehirlerinden Trabzon'da 2025 yılı yaz sezonu, beklentilerin altında bir başlangıç yaptı. Kurban Bayramı döneminde kısa süreli bir yoğunluk yaşansa da, özellikle Körfez ülkelerindeki siyasi ve ekonomik dalgalanmaların etkisiyle yabancı turist sayısında düşüş gözlendi.

Dış hatlardan gelen günlük uçuş sayısında geçtiğimiz yıla göre önemli bir değişiklik yaşanmazken, uçaklardaki doluluk oranlarında azalma oldu.

TÜRSAB Doğu Karadeniz Bölge Başkan Yardımcısı Mehmet Ali Tuna, konuyla ilgili yaptığı değerlendirmede, otel ve acente sayısındaki artışın yanı sıra pazar çeşitliliğinin artırılmasının da bölge turizminin geleceği için kritik olduğunu dile getirdi.

"Gelen uçuşların doluluk oranlarında azalma var"

Trabzon için turizm sezonunun 2025 yılı itibariyle biraz sakın başladığını kaydeden Tuna, "Fakat bayram döneminde bir yoğunluğumuz söz konusuydu. Körfez'deki dalgalanmalardan dolayı tabi ki ciddi bir düşüş yaşandı. Günde yaklaşık dış hatlardan 24 tane uçuş gerçekleşiyor. Geçen sene ile bu sene arasındaki sayılar aslında aynı. Gelen uçuşların doluluk oranlarında azalma var. Yavaş yavaş normale dönüyor. İnşallah çok daha iyi olacak. Sezonda dış hat uçuşlarında 35 sayısını bulacağız diye ön görüyoruz. Yavaş yavaş normalleşme başladı. Tabi ki insanlarda bir tedirginlik söz konusu. Trabzon bir turizm şehridir. En kısa sürede normale dönecektir. Uçak sayıları da bunu gösteriyor" ifadelerine yer verdi.

Temmuz ve Ağustos aylarında doluluk oranlarının artmasını bekleyen Tuna, 400 tane otelin doluluk oranının yıllık bazda yüzde 40 olmasının Trabzon hak ettiği değeri almadığını gösterdiğini belirterek "Farklı destinasyon çalışmaları ile beraber farklı pazarlara nasıl açılabiliriz bunları çalışacağız" dedi.