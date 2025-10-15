Trabzon’a deniz üstü havalimanı geliyor: İhale bu yıl, inşaat 2026’da

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Trabzon Yeni Havalimanı projesine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Uraloğlu, ihalenin bu yıl içinde tamamlanmasının, çalışmaların ise önümüzdeki yıl başlamasının planlandığını söyledi.

“Trabzon Yeni Havalimanı’nın ihalesini bu sene gerçekleştirmeyi hedefliyoruz. Çalışmalara da önümüzdeki yıl başlamayı planlıyoruz” diyen Uraloğlu, projenin tamamlanmasıyla bölgenin havacılık kapasitesinin önemli ölçüde artacağını belirtti.

Türkiye’nin deniz üzerine yapılacak üçüncü havalimanı

Bakan Uraloğlu, Trabzon’daki mevcut havalimanının Türkiye’nin en yoğun havalimanlarından biri olduğunu vurgulayarak, yeni projenin ülkenin deniz üzerine inşa edilecek üçüncü havalimanı olacağını ifade etti.

“Mevcut pist uluslararası standartları karşılamıyor. Giderek artan yolcu ve yük trafiğini karşılamakta zorlanıyor. Bu nedenle operasyonların güvenli şekilde devam edebilmesi için yeni bir tesis şart” dedi.

Üç etapta tamamlanacak proje

Yeni Trabzon Havalimanı’nın üç aşamada tamamlanacağını belirten Uraloğlu, süreci şöyle anlattı:

Birinci etap: Mevcut havalimanının bakım, onarım ve tadilatı.

İkinci etap: Deniz üzerinde 3 milyon metrekare dolgu alanı üzerine pist, taksi yolları ve apronların inşası.

Üçüncü etap: 110 bin metrekarelik terminal, 65 bin metrekarelik teknik blok, kule ve destek binalarının yapımı.

Projenin toplam süresinin yaklaşık 7 yıl olarak planlandığını kaydetti.

Yeni havalimanının teknik özellikleri

Yeni havalimanında 3 bin 240 metre uzunluğunda pist ve paralel taksi yolu, 30 uçak kapasiteli 1.370 x 155 metrelik apron, 110 bin metrekare terminal binası ve 65 bin metrekare büyüklüğünde teknik blok, kule ve destek yapıları bulunacak.

Uraloğlu, “Yeni Trabzon Havalimanı’mızın yıllık yolcu kapasitesi 10 milyon olacak.” ifadelerini kullandı.

Karadeniz’in yeni ulaşım merkezi

Yeni havalimanı tamamlandığında Karadeniz Bölgesi’nin uluslararası hava ulaşım merkezi haline gelmesi hedefleniyor.

Projenin tamamlanmasıyla Trabzon’un turizm, lojistik ve ticaret potansiyelinin de artması bekleniyor.