Trabzon’da deniz üzerine yeni havalimanı geliyor

Ulaştırma ve Altyapı Ba­kanı Abdulkadir Uraloğ­lu, Trabzon’daki mevcut havalimanının Türkiye’nin en yo­ğun yedinci havalimanı olduğunu dile getirdi. İnşa edilecek yeni ha­valimanının ise Türkiye’nin de­niz üzerine inşa edilecek 3. hava­limanı olacağını bildiren Bakan Uraloğlu, “Mevcut havalimanımı­zın biraz daha kuzeyinde, Kara­deniz’e üçüncü deniz üzerindeki havalimanını inşa edeceğiz” dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Baka­nı Abdulkadir Uraloğlu, Trabzon programı kapsamında katıldı­ğı AK Parti Trabzon İl Danışma Meclisi Toplantısı’nda bir sunum gerçekleştirdi. Bakan Uraloğlu, Trabzon’da hayata geçirilen ulaş­tırma projelerini önceki halleriy­le birlikte sunarak, tamamlanan yatırımları görseller eşliğinde karşılaştırmalı olarak anlattı.

Türkiye’nin deniz üzerindeki 3. havalimanı olacak

Havacılık yatırımları hakkın­da da açıklamada bulunan Bakan Uraloğlu, mevcut havalimanın­da başlattıkları çalışmaları teka­mül ettirdiklerini ve kısa vadeli problemleri çözdüklerini dile ge­tirdi. Bakan Uraloğlu, günde 140 sefer düzenlendiğini, bu sayının bazen 160-180’lere çıktığını be­lirterek, “Trabzon Havalimanı Türkiye’deki yoğunluk olarak 7. Havalimanı. İlerleyen zamanda bize yetmeyecek, geleceği plan­lanmak da budur. Hemen mev­cut havalimanımızın biraz daha kuzeyinde, Karadeniz’e üçüncü deniz üzerindeki havalimanını inşa edeceğiz” dedi.

Trabzon’a 175 milyar liralık ulaştırma ve haberleşme yatırımı

Trabzon’da yaklaşık 175 mil­yar liralık ulaştırma ve haberleş­me yatırımını hayata geçirdik­lerini belirten Bakan Uraloğlu, “Bölünmüş yol uzunluğunu 56 ki­lometreden 265 kilometreye çı­kardık. Sıcak asfaltı 89 kilomet­reden 554’e çıkardık” ifadelerini kullandı.

Güney Çevre Yolu’nda çalışmalar devam ediyor

Devam eden projelerden de bahseden Bakan Uraloğlu, Güney Çevre Yolu hakkında bilgi verdi. Bakan Uraloğlu, “Bazıları bizim sembolik temel atma töreni yap­tığımızı ilan etmişlerdi ama bu­gün orada 7 tane tünelde, birçok kesimde çalışmalarımıza devam ediyoruz. Viyadükleriyle beraber birinci etabında çalışmalarımızı başlattık” diye konuştu.

Kanuni Bulvarı’nda da genel anlamda ana aksı bitirdikleri­ni belirten Bakan Uraloğlu, “De­ğirmendere’ye bağladık. Çukur­çayır-1 tünelinde çalışmalarımı­za devam ediyoruz. Bitirdikten sonra şehrin bütün yöneticileriy­le beraber burada devamını nasıl düşünmeliyiz, bunu da elbette ko­nuşacağız” dedi.

Düzköy-Tonya Yolu’nda yüz­de 87, Pulathane Bulvarı’nda yüzde 80, Akçaabat-Düzköy Yo­lu’nda yüzde 75 seviyelerine ge­lindiğini de belirten Bakan Ura­loğlu, “Of-Çaykara Yolu’nu genel anlamda bitirdik. Erzurum’dan, Maçka’da an şehir içerisine gelip de sanayinin orada tıkanan trafi­ğe çözüm üretme adına yaklaşık 2 kilometrelik tünelimizi genel an­lamda bitirdik. Onun bütün bağ­lantılarını yaparak hem ana aksı rahatlatmış olacağız hem de bü­tün o civardaki sanayi bölgesi, De­ğirmendere bölgesindeki bütün ulaşımı rahatlatmış olacağız. Bu­rada da yüzde 65 seviyesine gel­dik” diye konuştu.

Araklı-Dağbaşı Yolu’nun 10 ki­lometresinin ihalesini yaptıkla­rını belirten Bakan Uraloğlu, bu kesimdeki çalışmalar tamamlan­dıktan sonra da devamının ihale­sini yaparak çalışmalara devam edeceklerini söyledi. Uraloğlu ayrıca, Yalıncak Bulak Çağlayan Yolu’nun ana hattını bitirdikleri­ni çalışmalara devam ettiklerini kaydetti.

Hafif Raylı Sistem Projesi’nde sona doğru

Hafif Raylı Sistem Projesi hak­kında bilgi veren Bakan Uraloğ­lu, söz konusu hattın şehrin yoğun bölgelerine hizmet vereceğini be­lirtti. Bakan Uraloğlu, “Projemizi, inşallah bu ay yani demek ki bir ay içerisinde aşağı yukarı bitirmiş olacağız. Ondan sonra da 2026 ya­tırım programına teklif ederek öncelikle, Akyazı yerleşkesiyle Havalimanı arasını bitirerek siz­lerin hizmetine sunacağız” açık­lamasında bulundu.