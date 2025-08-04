Trabzon’da deniz üzerine yeni havalimanı geliyor
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Trabzon’a yeni havalimanı müjdesini verdi. İnşa edilecek yeni havalimanının Türkiye’nin deniz üzerindeki 3. havalimanı olacağını söyleyen Uraloğlu, Trabzon’da yapılan ve devam eden projeleri de değerlendirdi.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Trabzon’daki mevcut havalimanının Türkiye’nin en yoğun yedinci havalimanı olduğunu dile getirdi. İnşa edilecek yeni havalimanının ise Türkiye’nin deniz üzerine inşa edilecek 3. havalimanı olacağını bildiren Bakan Uraloğlu, “Mevcut havalimanımızın biraz daha kuzeyinde, Karadeniz’e üçüncü deniz üzerindeki havalimanını inşa edeceğiz” dedi.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Trabzon programı kapsamında katıldığı AK Parti Trabzon İl Danışma Meclisi Toplantısı’nda bir sunum gerçekleştirdi. Bakan Uraloğlu, Trabzon’da hayata geçirilen ulaştırma projelerini önceki halleriyle birlikte sunarak, tamamlanan yatırımları görseller eşliğinde karşılaştırmalı olarak anlattı.
Türkiye’nin deniz üzerindeki 3. havalimanı olacak
Havacılık yatırımları hakkında da açıklamada bulunan Bakan Uraloğlu, mevcut havalimanında başlattıkları çalışmaları tekamül ettirdiklerini ve kısa vadeli problemleri çözdüklerini dile getirdi. Bakan Uraloğlu, günde 140 sefer düzenlendiğini, bu sayının bazen 160-180’lere çıktığını belirterek, “Trabzon Havalimanı Türkiye’deki yoğunluk olarak 7. Havalimanı. İlerleyen zamanda bize yetmeyecek, geleceği planlanmak da budur. Hemen mevcut havalimanımızın biraz daha kuzeyinde, Karadeniz’e üçüncü deniz üzerindeki havalimanını inşa edeceğiz” dedi.
Trabzon’a 175 milyar liralık ulaştırma ve haberleşme yatırımı
Trabzon’da yaklaşık 175 milyar liralık ulaştırma ve haberleşme yatırımını hayata geçirdiklerini belirten Bakan Uraloğlu, “Bölünmüş yol uzunluğunu 56 kilometreden 265 kilometreye çıkardık. Sıcak asfaltı 89 kilometreden 554’e çıkardık” ifadelerini kullandı.
Güney Çevre Yolu’nda çalışmalar devam ediyor
Devam eden projelerden de bahseden Bakan Uraloğlu, Güney Çevre Yolu hakkında bilgi verdi. Bakan Uraloğlu, “Bazıları bizim sembolik temel atma töreni yaptığımızı ilan etmişlerdi ama bugün orada 7 tane tünelde, birçok kesimde çalışmalarımıza devam ediyoruz. Viyadükleriyle beraber birinci etabında çalışmalarımızı başlattık” diye konuştu.
Kanuni Bulvarı’nda da genel anlamda ana aksı bitirdiklerini belirten Bakan Uraloğlu, “Değirmendere’ye bağladık. Çukurçayır-1 tünelinde çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bitirdikten sonra şehrin bütün yöneticileriyle beraber burada devamını nasıl düşünmeliyiz, bunu da elbette konuşacağız” dedi.
Düzköy-Tonya Yolu’nda yüzde 87, Pulathane Bulvarı’nda yüzde 80, Akçaabat-Düzköy Yolu’nda yüzde 75 seviyelerine gelindiğini de belirten Bakan Uraloğlu, “Of-Çaykara Yolu’nu genel anlamda bitirdik. Erzurum’dan, Maçka’da an şehir içerisine gelip de sanayinin orada tıkanan trafiğe çözüm üretme adına yaklaşık 2 kilometrelik tünelimizi genel anlamda bitirdik. Onun bütün bağlantılarını yaparak hem ana aksı rahatlatmış olacağız hem de bütün o civardaki sanayi bölgesi, Değirmendere bölgesindeki bütün ulaşımı rahatlatmış olacağız. Burada da yüzde 65 seviyesine geldik” diye konuştu.
Araklı-Dağbaşı Yolu’nun 10 kilometresinin ihalesini yaptıklarını belirten Bakan Uraloğlu, bu kesimdeki çalışmalar tamamlandıktan sonra da devamının ihalesini yaparak çalışmalara devam edeceklerini söyledi. Uraloğlu ayrıca, Yalıncak Bulak Çağlayan Yolu’nun ana hattını bitirdiklerini çalışmalara devam ettiklerini kaydetti.
Hafif Raylı Sistem Projesi’nde sona doğru
Hafif Raylı Sistem Projesi hakkında bilgi veren Bakan Uraloğlu, söz konusu hattın şehrin yoğun bölgelerine hizmet vereceğini belirtti. Bakan Uraloğlu, “Projemizi, inşallah bu ay yani demek ki bir ay içerisinde aşağı yukarı bitirmiş olacağız. Ondan sonra da 2026 yatırım programına teklif ederek öncelikle, Akyazı yerleşkesiyle Havalimanı arasını bitirerek sizlerin hizmetine sunacağız” açıklamasında bulundu.