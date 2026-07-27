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Trabzon'da fındık hasat tarihleri belli oldu

Karadeniz'de merakla fındık hasat tarihlerinin açıklanmasını bekleyen fındık üreticileri için ilk duyuru geldi. Trabzon'da Fındık Hasat Tarihi Belirleme Komisyonu tarafından fındık hasat tarihleri belirlendi.

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Trabzon'da fındık hasat tarihleri belli oldu

Komisyonun aldığı karara göre, Trabzon'un 0-250 metre arası rakımlı sahil kesiminde fındık hasat tarihi 8 Ağustos 2026'da başlayacak.

251-500 metre arası rakımlı orta kesiminde 15 Ağustos 2026'da ve 500 metre ve daha üstü yüksek rakımlı bahçelerde ise fındık hasadı 24 Ağustos 2026'da başlıyor.

Fındık hasadında tarih önemli

Türkiye Ziraat Odaları Birliği, fındığın tam olgunlaşmadan hasat edilmesi uyarısında bulunurken, bunun ciddi rekolte ve gelir kaybına yol açacağı uyarısında bulunuyor.

Üreticinin açıklanan tarihlerde hasada geçmesi tavsiye edilirken, hasat tarihleri rakım ve bölgelere göre ayrı ayrı açıklanmaya devam edecek.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı - İHA
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