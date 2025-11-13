Trabzon'da hamsi bereketi: Kilosu 50 TL'ye düştü

Trabzon'da son haftalarda yoğun avlanan hamsi, tezgahlarda kilogramı 50 liradan satışa sunuluyor. Ortahisar'daki balık pazarında istavritin kilosu 100, palamut ve tirsi 200, mezgit ile somon 300, levrek ve çipura ise 450 liradan alıcı buluyor.

Balıkçı Zafer Kaygusuz, hamsinin ekim ayından bu yana bol miktarda avlandığını belirterek bu sezonun oldukça verimli geçtiğini söyledi. Kaygusuz, "Hamsi bu sene bol. Geçen sene palamut oldu, bu sene palamut olmadı. Hamsi çok güzel, incesi ve karışığı yok. Vatandaş alıyor ve 50 lira. Bundan ucuzu yok" dedi.

"Bolluk ve bereket sezonu yaşanıyor"

Balıkçı Mehmet Can Örseloğlu da tezgâhlardaki bolluğun vatandaşın ilgisini artırdığını vurgulayarak, "Şu an tezgahlarda bolluk ve bereket sezonu yaşanıyor. Hamsi bol. İnşallah bu bolluk daha da devam eder. Vatandaşlar da bol bol hamsi yemiş olur, biz de bol bol satmış oluruz" ifadelerini kullandı.

Fiyatların av durumuna ve hava koşullarına göre değişebileceğine dikkat çeken Örseloğlu, "Şu an Karadeniz civarında bolluk olduğu için bütün kayıklar bu tarafa yöneldi. Tabii hava şartlarına göre ister istemez yönünü başka yere çevirecektir. Şu an fırsat çok iyi, vatandaşın bol bol tüketmesi gerekir. Dolabına koymak isteyen dolabına koysun. Çünkü hamsi tam kıvamında" diye konuştu.

Trabzon'a ailesini ziyarete gelen Beytullah Arslan ise hamsinin fiyat ve lezzet açısından bölgeye özgü olduğuna dikkati çekerek, "Ailem burada olduğu için ailemi ziyarete geldim. Karadeniz hamsisi İstanbul'a göre çok uygun. Hamsi burada tadılması gereken lezzet. Tattık ve tatmaya da devam ediyoruz. İstanbul'a dönene kadar her gün yemeye çalışıyoruz" dedi.