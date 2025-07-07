Trabzon’da turizm sezonu Körfez etkisiyle durgun başladı

TÜRSAB Doğu Karadeniz Bölge Başkan Yardımcısı Meh­met Ali Tuna, konuyla ilgili yap­tığı değerlendirmede, otel ve acente sayısındaki artışın ya­nı sıra pazar çeşitliliğinin artı­rılmasının da bölge turizminin geleceği için kritik olduğunu di­le getirdi.

"Gelen uçuşların doluluk oranlarında azalma var"

Trabzon için turizm sezonu­nun 2025 yılı itibariyle biraz sa­kın başladığını kaydeden Tuna, "Fakat bayram döneminde bir yoğunluğumuz söz konusuy­du. Körfez'deki dalgalanmalar­dan dolayı tabi ki ciddi bir dü­şüş yaşandı. Günde yaklaşık dış hatlardan 24 tane uçuş gerçek­leşiyor. Geçen sene ile bu sene arasındaki sayılar aslında aynı. Gelen uçuşların doluluk oran­larında azalma var. Yavaş yavaş normale dönüyor. İnşallah çok daha iyi olacak. Sezonda dış hat uçuşlarında 35 sayısını bulaca­ğız diye ön görüyoruz. Yavaş ya­vaş normalleşme başladı. Ta­bi ki insanlarda bir tedirginlik söz konusu. Trabzon bir turizm şehridir. En kısa sürede norma­le dönecektir. Uçak sayıları da bunu gösteriyor" şeklinde ko­nuştu.

"Sadece Ortadoğu olarak bakmamız gerekiyor"

Trabzon'da turizme sadece Ortadoğu olarak bakılmama­sı gerektiğini vurgulayan Tu­na, "400'e yakın otel sayımız var. Bununla beraber 300'ün üzerinde seyahat acentemiz var. Trabzon bir turizm şeh­ri ancak sayılar fazla. Buna gö­re alternatifler üretmemiz la­zım. Sadece Ortadoğu olarak bakmamamız gerekiyor. Bunu 12 aya yaymamız lazım. Özel­likle otellerin doluluk oranları­na bakıldığında yıl boyuna vur­duğunuzda yüzde 40 bandın­da. Haziran ayında yüzde 75-85 aralığında oldu. Önemli olan otel ve seyahat acentalarının artması değil pazarın artması. Temmuz ve Ağustos aylarında doluluk oranları artacaktır. 400 tane otelin olduğu yerde dolu­luk oranı yıllık bazda yüzde 40'a vurduğu zaman tabi ki Trabzon hak ettiği değeri almıyor" ifade­lerini kullandı.