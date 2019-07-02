Trabzonlu yapı ve inşaatçılar, Rusya'ya çıkarma yaptı

02 Temmuz 2019

Ömer Faruk MAVİ

Trabzon Arsin Organize Sanayi Bölgesi ve Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği, Sektörel Ticaret Heyeti Programı kapsamında Rusya Federasyonu'ndan Kazan–Ufa'ya ziyaret gerçekleştirdi. Bölgenin iş adamları görüşen heyet, ortaklık ve yatırım yapma konularından önemli temaslarda bulundu.

Yapı ve İnşaat Malzemeleri sektöründe yer alan Arsin Organize Sanayi Bölgesi, Beşikdüzü Organize Sanayi Bölgesi ve Trabzon ilinde sektörde faaliyet gösteren 12 firma ve 24 temsilcinin katılımıyla oluşan heyet, ilk olarak Tataristan Yatırım Geliştirme Ajansı ve Tataristan Cumhuriyeti İnşaat, Mimarlık ve İskan Bakanlığı'nı ziyaret ederek ülkenin ekonomik durumu ve yatırım olanakları hakkında bilgi aldı. Heyet daha sonra Tataristan ve Başkurdistan'daki iş adamları ile yeni iş birliklerinin değerlendirdiği görüşmeler yaptı.

Gerçekleştirdikleri ziyaretle ilgili bilgiler veren Trabzon Arsin Organize Sanayi Yönetim Kurulu Başkanı Erkut Çelebi, "Program, sanayicilerimiz için bu bölgeleri tanımaları, mevcut iş fırsatlarını ve iş potansiyellerini yerinde görmeleri bakımından önemli bir fırsat yarattı. Yaptığımız ihracat hamlesi her ne kadar ticari bir kazanım gibi gözükse de, temaslarımız esnasında kurduğumuz dostluk temelli ilişkilerin iki ülke arasındaki bağların güçlenmesine ciddi bir katkı sağladığına inancımız tamdır. Rusya'da ekonomi ve ticaretin yanı sıra farklı alanlarda geniş iş birlikleri yaparak maliyetleri azaltabilir, ülkemize daha fazla katma değer sağlayabiliriz" dedi.