Trabzon'un hedefi, bölgenin serbest ticaret bölgesi olmak

Osman ŞİŞKO / TRABZON

Sivil Toplum Dayanışma Platformu’nun düzenlediği TTSO’nun ev sahipliğinde yapılan Yeni Dünya Düzeninde Türkiye İçin Riskler ve Fırsatlar konulu Türkiye Sohbetleri Halk Buluşması, TTSO Toplantı Salonunda gerçekleştirildi. Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası (TTSO) Başkanı M. Suat Hacısalihoğlu, toplantının açılışında yaptığı konuşmada, odalar olarak bilgi çağına geçişte iş camiasına önderlik etmeye ve riskleri ortadan kaldırarak fırsata çevirmeye çalıştıklarını vurguladı. Başkan Hacısalihoğlu, Rusya ve Ukrayna savaşı, Suriye’deki olaylara bakıldığında Türkiye’nin ne denli zor bir coğrafyada yer aldığının anlaşılacağını belirterek, “Ülkemizin geleceği açısından önemli adımlar atılıyor. AB’ye yakınlığımız ve Çin’i dikkate aldığımız zaman Türkiye’nin risklere rağmen büyük fırsatlar da elinde. Ürettiğimiz ürünlerin kalite yüksekliği, AB standartlarında olması tedarik zincirinde de ön planda yer almaktadır. Gerekli altyapıların daha hızlı şekilde yapılması ülkemizin ihracatında, istihdamında, ekonomik kalkınmasında büyük fayda sağlayacak” dedi.

“Altyapı yatırımları devam ediyor”

Türkiye’yi ileriye taşıyacak altyapıların oluşmasının kamu ve özel sektör yatırımlarıyla gerçekleşeceğini vurgulayan Başkan Hacısalihoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü: “Üretime dönük destek ve altyapı yatırımları devam ediyor. Amacımız üretimi destekleyerek istihdamı ve ihracatı artırmaktır. Ticaret merkezi konumunda olan Trabzon’la ilgili yıllardır üzerinde çalıştığımız konu, Trabzon’un serbest ticaret bölgesi olmasıdır. Bu konuyu Ticaret Bakanımıza da ilettik. Geleceğin planlanmasında bunun önemli bir adım olacağına inanıyoruz. Bu projeyi hazırladığımızda Dubai ticarette bugünkü kadar ön planda değildi. Şimdi Dubai ticaret merkez konumunda. Trabzon ve Türkiye’nin bulunduğu konum, hinterlandı göz önüne aldığımızda, Rusya, Kafkaslar, Türki Cumhuriyetler, İran’a baktığımızda, Trabzon güvenilir yatırım merkezi olarak öne çıkıyor. Üretime ve ticarete dönük altyapıyı bu şekilde tamamlamak gerekiyor. Beklentimiz kentimizin serbest ticaret şehri olarak ön plana çıkmasıdır.”

Biyoteknoloji ve inovasyon merkezi kuruldu

Başkan Hacısalihoğlu, Trabzon’da teknolojinin gelişmesine önemli katkı sağlayan teknik bir üniversite olduğunu da vurgulayarak, “Şehrimizdeki altyapıların kurulması, teknokentten başlayarak orta ve yüksek teknolojinin üretilmesi, ayrıca yatırım adası ve endüstri bölgesinin bir an önce hayata geçirilmesi konusunda verilen destekler nedeniyle Cumhurbaşkanımız ve bakanlarımıza teşekkür ediyoruz. Gerek kamu gerek özel sektör bazında yapılacak çalışmalarla ilgili yazışmaları sürdürüyoruz. Ayrıca teknokentte inovasyon ve biyoteknoloji merkezinde şehrimizin ve bölgemizin florasının ilaç sanayine dönüşümü konusunda bir merkez kurduk. Esas amacımız bölgedeki tıbbi aromatik bitkilerin ticarileşmesi ve yüksek katma değerli ürün haline getirilmesidir” dedi. Toplantıdaki konuşmaların ardından moderatörlüğünü Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Ayşenur Bahçekapılı’nın yaptığı panelde Cumhurbaşkanı Başdanışmanları Mehmet Uçum, Ahmet Selim Köroğlu, Cumhurbaşkanı Danışmanı ve Sivil Dayanışma Platformu Başkanı Ayhan Oğan Yeni Dünya Düzeninde Türkiye İçin Riskler ve Fırsatlar konusunda çeşitli sunumlar yaptılar ve katılımcıların sorularını yanıtladılar.

“Tüm turistler misafirimiz”

Başkan Hacısalihoğlu, Trabzon’a yıllardan beri Körfez ülkelerinden misafirler geldiğini vurgulayarak, “Bizler de bundan memnunuz. Karşılıklı memnuniyet sonucu şehrimiz turist akınına uğradı ve devam ediyor. Hedefimiz çok daha yüksek. Gerek Körfez, gerek ülkemiz ve batıdan gelen misafirlerimiz hepsi başımızın tacıdır. Ticaret Odası ve esnaf odaları olarak söylüyorum, hepsi misafirimizdir. Hep birlikte bu şehrin turizm yönünden gelişmesine katkı sağlayarak turizm sezonunu daha uzun tutarak ekonomik refahı artıralım” dedi.