Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı nisanda arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2022 yılı Nisan ayına ait Motorlu Kara Taşıtları istatistiklerini açıkladı. Buna göre, Nisan ayında 118 bin 974 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldı.

Trafiğe kaydı yapılan taşıtların yüzde 43,6'sını otomobil, yüzde 36,7'sini motosiklet, yüzde 11,3'ünü kamyonet, yüzde 5,1'ini traktör, yüzde 2,4'ünü kamyon, yüzde 0,5'ini otobüs, yüzde 0,3'ünü minibüs ve yüzde 0,1'ini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu. Söz konusu ayda trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre yüzde 21,4, 2021’in aynı ayına göre ise yüzde 16,1 oranında artış kaydetti.

Nisanda trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre motosiklette yüzde 73,4, traktörde yüzde 13,2, otomobilde yüzde 4,1, otobüste yüzde 3, kamyonette yüzde 2, artarken minibüste yüzde 32 ve kamyonda yüzde 11,8 azaldı. Özel amaçlı taşıtta ise değişim olmadı.

Nisan ayında geçen yılın aynı ayına göre trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı motosiklette yüzde 94,3, otobüste yüzde 12,6, özel amaçlı taşıtlarda yüzde 9,1 ve kamyonda yüzde 0,2 artarken minibüste yüzde 55,8, otomobilde yüzde 6,8, kamyonette yüzde 3, ve traktörde yüzde 1,3 azaldı.

Kayıtlı toplam taşıt sayısı 25 milyon 594 bin 663 oldu

Nisan ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı taşıtların yüzde 54,2'sini otomobil, yüzde 16,3'ünü kamyonet, yüzde 15’ini motosiklet, yüzde 8’ini traktör, yüzde 3,5'ini kamyon, yüzde 1,9'unu minibüs, yüzde 0,8'ini otobüs ve yüzde 0,3'ünü özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

888 bin 543 adet taşıtın devri yapıldı

Nisan ayında devri(1) yapılan taşıtların yüzde 68,1'ini otomobil, yüzde 15,5'ini kamyonet, yüzde 8,5'ini motosiklet, yüze 3,1'ini traktör, yüzde 2,4'ünü kamyon, yüzde 1,7'sini minibüs, yüzde 0,5'ini otobüs ve yüzde 0,2'sini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

51 bin 926 adet otomobilin trafiğe kaydı yapıldı

Nisan ayında trafiğe kaydı yapılan otomobillerin yüzde 19,1'i Renault, yüzde 11’i Volkswagen, yüzde 9,8'i Fiat, yüzde 8,3'ü Toyota, yüzde 6,7'si Hyundai, yüzde 5,8'i Dacia, yüzde 4,9'u Honda, yüzde 4,3'ü Citroen, yüzde 4’ü Opel, yüzde 3,4'ü Peugeot, yüzde 3’ü Skoda, yüzde 2,9'u Kia, yüzde 2,2'si Audi, yüzde 2,1'i BMW, yüzde 2,1'i Ford, yüzde 2,1'i Mercedes-Benz, yüzde 1,9'u Nissan, yüzde 1,2'si Seat, yüzde 0,9'u Volvo, yüzde 0,6'sı Cupra ve yüzde 3,6'sı diğer markalardan oluştu.

Ocak-Nisan döneminde trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı azaldı

Ocak-Nisan döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı yüzde 15,7 azalarak 359 bin 344 adet olurken, trafikten kaydı silinen taşıt sayısı yüzde 10,8 azalarak 13 bin 443 adet oldu. Böylece Ocak-Nisan döneminde trafikteki toplam taşıt sayısında 345 bin 901 adet artış gerçekleşti.

Ocak-Nisan döneminde trafiğe kaydı yapılan 178 bin 47 adet otomobilin yüzde 69,8'i benzin, yüzde 17’si dizel, yüzde 10,7'si elektrikli veya hibrit, yüzde 2,5'i LPG yakıtlıdır. Nisan ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı 13 milyon 882 bin 587 adet otomobilin ise yüzde 37,4'ü dizel, yüzde 35,6'sı LPG, yüzde 26’sı benzin yakıtlı, yüzde 0,8'i elektrikli veya hibrittir. Yakıt türü bilinmeyen(2) otomobillerin oranı ise yüzde 0,3'tür.