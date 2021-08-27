Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı yüzde 12,1 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2021 yılı Temmuz ayına ilişkin motorlu kara taşıtları istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, temmuz sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı toplam taşıt sayısı 24 milyon 841 bin 868 oldu.

Bu araçların yüzde 54,3'ünü otomobil, yüzde 16,3'ünü kamyonet, yüzde 14,7'sini motosiklet, yüzde 8'ini traktör, yüzde 3,5'ini kamyon, yüzde 2'sini minibüs, yüzde 0,9'unu otobüs ve yüzde 0,3'ünü özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Temmuzda trafiğe kaydı yapılan toplam taşıt sayısı 116 bin 988 olarak belirlendi. Bu taşıtlar arasında otomobil yüzde 54 ile ilk sırada yer aldı. Otomobili yüzde 24,3 ile motosiklet, yüzde 14,7 ile kamyonet, yüzde 3,7 ile traktör, yüzde 2,5 ile kamyon, yüzde 0,5 ile minibüs, yüzde 0,2 ile otobüs, yüzde 0,1 ile özel amaçlı taşıtlar izledi.

Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı, temmuzda bir önceki aya göre yüzde 12,1 arttı. Artış oranları kamyonette yüzde 55,6, otomobilde yüzde 21,8, minibüste yüzde 14,8 ve kamyonda yüzde 10,9 olurken özel amaçlı taşıtlarda yüzde 56,5, traktörde yüzde 30,2, otobüste yüzde 15,5 ve motosiklette yüzde 10 azalış şeklinde kayıtlara geçti.

Temmuzda trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 15,8 azaldı. Bu dönemde trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı kamyonda yüzde 52,4 ve kamyonette yüzde 6 artarken özel amaçlı taşıtlarda yüzde 83, otobüste yüzde 57,9, minibüste yüzde 25,9, otomobilde yüzde 23,9, motosiklette yüzde 8,6, traktörde yüzde 6,5 azaldı.

Temmuz ayında 666 bin 610 taşıtın devri yapıldı. Devri yapılan araçların yüzde 69,9'unu otomobil, yüzde 15,8'ini kamyonet, yüzde 7,3'ünü motosiklet, yüzde 2,6'sını traktör, yüzde 1,9'unu kamyon, yüzde 1,9'unu minibüs, yüzde 0,5'ini otobüs ve yüzde 0,1'ini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Geçen ay 63 bin 218 otomobilin trafiğe kaydı gerçekleştirildi.

Trafikteki taşıt sayısı 7 ayda 700 binden fazla arttı

Bu yılın Ocak-temmuz döneminde geçen yılın aynı dönemine göre trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı yüzde 37,4 artarak 724 bin 277, trafikten kaydı silinen taşıt sayısı yüzde 15,7 azalarak 23 bin 909 oldu. Böylece ocak-temmuz döneminde trafikteki toplam taşıt sayısında 700 bin 368 adet artış gerçekleşti.

Bu dönemde trafiğe kaydı yapılan 406 bin 408 otomobilin yüzde 60,6'sının benzin, yüzde 25,8'inin dizel, yüzde 8,3'ünün elektrikli veya hibrit, yüzde 5,3'ünün LPG yakıtlı olduğu görüldü.

Temmuz sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı 13 milyon 501 bin 223 adet otomobilin ise yüzde 37,9'unun dizel, yüzde 36,1'inin LPG, yüzde 25,1'inin benzin yakıtlı, yüzde 0,5'inin elektrikli veya hibrit olduğu tespit edildi. Yakıt türü bilinmeyen otomobillerin oranı ise yüzde 0,3 oldu.

Yılın 7 ayında trafiğe kaydı yapılan 406 bin 408 otomobilin yüzde 30,9'unun 1401-1500, yüzde 25,8'inin 1300 ve altı, yüzde 20,8'inin 1301-1400, yüzde 15,3'ünün 1501-1600, yüzde 6,2'sinin 1601-2000, yüzde 0,7'sinin 2001 ve üstü motor silindir hacmine sahip olduğu belirlendi. Söz konusu dönemde trafiğe kaydı yapılan otomobillerin yüzde 40,7'sinin rengi beyaz oldu.