Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı yüzde 35,7 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2021 yılı Haziran ayına ait Motorlu Kara Taşıtları verilerini açıkladı. Buna göre, 2021 yılı Haziran ayında 104 bin 316 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldı.

Trafiğe kaydı yapılan taşıtların yüzde 49,8'ini otomobil, yüzde 30,2'sini motosiklet, yüzde 10,6'sını kamyonet, yüzde 5,9'unu traktör, yüzde 2,5'ini kamyon, yüzde 0,5'ini minibüs, yüzde 0,3'ünü otobüs ve yüzde 0,2'sini ise özel amaçlı taşıtlar oluşturdu. Böylece trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre yüzde 35,7 artış kaydetti.

Haziran ayında trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre minibüste yüzde 104,0, özel amaçlı taşıtlarda yüzde 86,3, motosiklette yüzde 46,9, otomobilde yüzde 35,4, traktörde yüzde 31,1, otobüste yüzde 21,7, kamyonda yüzde 17,3 ve kamyonette yüzde 16,3 arttı.

Geçen yılın aynı ayına göre ise trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı yüzde 37,2 arttı. Geçen yılın aynı ayına göre trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı kamyonda yüzde 155,5, otomobilde yüzde 65,5, kamyonette yüzde 38,3, özel amaçlı taşıtlarda yüzde 37,2, traktörde yüzde 20,4, motosiklette yüzde 7,0 artarken otobüste yüzde 15,5 ve minibüste yüzde 1,2 azaldı.

TÜİK’in verilerine göre, trafiğe kayıtlı toplam taşıt sayısı haziran ayı sonu itibarıyla 24 milyon 729 bin 901 oldu. Trafiğe kayıtlı taşıtların yüzde 54,3'ünü otomobil, yüzde 16,3'ünü kamyonet, yüzde 14,6'sını motosiklet, yüzde 8,1'ini traktör, yüzde 3,5'ini kamyon, yüzde 2’sini minibüs, yüzde 0,9'unu otobüs ve yüzde 0,3'ünü özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Ocak-Haziran döneminde ise bir önceki yılın aynı dönemine göre trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı yüzde 56,5 artarak 607 bin 289 adet olurken, trafikten kaydı silinen taşıt sayısı yüzde 13,1 azalarak 21 bin 155 adet oldu. Böylece Ocak-Haziran döneminde trafikteki toplam taşıt sayısında 586 bin 134 adet artış gerçekleşti.

842 bin 50 adet taşıtın devri yapıldı

Haziran ayında 842 bin 50 adet taşıtın devri yapılırken, devri yapılan taşıtların yüzde 68,3'ünü otomobil, yüzde 16,6'sını kamyonet, yüzde 7,3'ünü motosiklet, yüzde 2,9'unu traktör, yüzde 2,3'ünü kamyon, yüzde 1,9'unu minibüs, yüzde 0,5'ini otobüs ve yüzde 0,2'sini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Fiat ve Renault ilk sırada

Haziran ayında 51 bin 893 adet otomobilin trafiğe kaydı yapıldı. Kaydı yapılanların yüzde 12,7'si Fiat, yüzde 12,7'si Renault, yüzde 10,6'sı Volkswagen, yüzde 6,4'ü Peugeot, yüzde 6,2'si Toyota, yüzde 6,2'si Hyundai, yüzde 5,4'ü Honda, yüzde 4,7'si Skoda, yüzde 4,4'ü Dacia, yüzde 3,8'i Mercedes-Benz, yüzde 3,7'si Opel, yüzde 3,7'si Kia, yüzde 2,9'u Citroen, yüzde 2,4'ü Ford, yüzde 2,4'ü Seat, yüzde 2,3'ü Audi, yüzde 2,2'si BMW, yüzde 1,9'u Nissan, yüzde 1,5'i Volvo, yüzde 0,8'i Suzuki ve yüzde 3,0'ı diğer markalardan oluştu.

Kaydı yapılanların yüzde 59,6'sı benzin yakıtlı

Ocak-Haziran döneminde ise trafiğe kaydı yapılan 343 bin 190 adet otomobilin yüzde 59,6'sı benzin, yüzde 27,0'ı dizel, yüzde 8,1'i elektrikli veya hibrit olurken, yüzde 5,3'ünü LPG yakıtlılar oluşturdu. Haziran ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı 13 milyon 440 bin 158 adet otomobilin ise yüzde 38,0'ı dizel, yüzde 36,2'si LPG, yüzde 25,0'ı benzin yakıtlı olup, yüzde 0,3'ü elektrikli veya hibrittir. Yakıt türü bilinmeyen otomobillerin oranı ise yüzde 0,3'tür.

Tercih beyaz renk

Ocak-Haziran döneminde trafiğe kaydı yapılan 343 bin 190 adet otomobilin yüzde 31,3'ü 1401-1500, yüzde 25,9'u 1300 ve altı, yüzde 19,6'sı 1301-1400, yüzde 15,9'u 1501-1600, yüzde 6,2'si 1601-2000, yüzde 0,7'si 2001 ve üstü motor silindir hacmine sahipken, bu otomobillerin yüzde 40,2'si beyaz renkli.

Söz konusu dönemde trafiğe kaydı yapılan otomobillerin yüzde 28,3'ü gri, yüzde 10,5'i mavi, yüzde 7,8'i kırmızı, yüzde 6,7'si siyah, yüzde 2,1'i turuncu, yüzde 1,2'si kahverengi, yüzde 0,6'sı sarı, yüzde 0,4'ü yeşil renkli ve yüzde 2,2'si diğer renklerden oluştu.