Trafiğe kayıtlı taşıt sayısı yüzde 2,4 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2022 yılı Temmuz ayında ait Motorlu Kara Taşıtları verilerini paylaştı. Buna göre, temmuz ayında 111 bin 904 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldı. Temmuz ayında trafiğe kaydı yapılan taşıtların yüzde 48,7'sini otomobil, yüzde 30,3'ünü motosiklet, yüzde 13,4'ünü kamyonet, yüzde 4,1'ini traktör, yüzde 2,9'unu kamyon, yüzde 0,3'ünü otobüs, yüzde 0,2'sini minibüs ve yüzde 0,1'ini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Temmuzda, trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre yüzde 2,4 artarken, kamyonette yüzde 62,4, otomobilde yüzde 26, kamyonda yüzde 9,7 oranında artış, minibüste yüzde 46,9, özel amaçlı taşıtta yüzde 38,8, traktörde yüzde 37, motosiklette yüzde 25,7 ve otobüste yüzde 11,7 düşüş yaşandı.

Geçen yılın aynı ayına göre azaldı

Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 4,3 azaldı. Temmuz ayında geçen yılın aynı ayına göre trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı otobüste yüzde 23,1, motosiklette yüzde 19,4, kamyonda yüzde 11,1, traktörde yüzde 6,4 artarken minibüste yüzde 63,9, otomobilde yüzde 13,7, kamyonette yüzde 12,7 ve özel amaçlı taşıtlarda yüzde 3,9 azaldı.

Trafiğe kayıtlı toplam taşıt sayısı 25,9 milyonu aştı

Trafiğe kayıtlı toplam taşıt sayısı temmuz ayı sonu itibarıyla 25 milyon 920 bin 661 oldu. Bu dönemde trafiğe kayıtlı taşıtların yüzde 54,1'ini otomobil, yüzde 16,2'sini kamyonet, yüzde 15,3'ünü motosiklet, yüzde 7,9'unu traktör, yüzde 3,5'ini kamyon, yüzde 1,9'unu minibüs, yüzde 0,8'ini otobüs ve yüzde 0,3'ünü özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Temmuzda 647 bin 472 adet devir yapıldı

Temmuz ayında toplamda 647 bin 472 adet taşıtın devri yapıldı. Temmuz ayında devri(1) yapılan taşıtların yüzde 66,3'ünü otomobil, yüzde 15,9'unu kamyonet, yüzde 10,4'ünü motosiklet, yüzde 3’ünü traktör, yüzde 1,9'unu kamyon, yüzde 1,8'ini minibüs, yüzde 0,5'ini otobüs ve yüzde 0,2'sini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Temmuz ayında 54 bin 543 adet otomobilin trafiğe kaydı yapılırken, kaydı yapılan otomobillerin yüzde 21,8'i Fiat, yüzde 17,2'si Renault, yüzde 9,4'ü Volkswagen, yüzde 5,7'si Dacia, yüzde 5,4'ü Hyundai, yüzde 5,2'si Toyota, yüzde 4,8'i Opel, yüzde 4,3'ü Peugeot, yüzde 3,5'i Mercedes-Benz, yüzde 3,4'ü Skoda, yüzde 2,9'u Kia, yüzde 2,6'sı Citroen, yüzde 2,5'i Honda, yüzde 2,4'ü BMW, yüzde 2’si Audi, yüzde 1,2'si Ford, yüzde 1,1'i Nissan, yüzde 0,9'u Volvo, yüzde 0,8'i Seat, yüzde 0,4'ü DS ve yüzde 2,6'sı diğer markalardan oluştu.

İlk 7 ayda kaydı yapılan taşıt sayısı yüzde 4 azaldı

Bu yılın Ocak-Temmuz döneminde ise 693 bin 234 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldı. Ocak-Temmuz döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı yüzde 4,3 azalarak 693 bin 234 adet olurken, trafikten kaydı silinen taşıt sayısı yüzde 11,1 azalarak 21 bin 257 adet oldu. Böylece Ocak-Temmuz döneminde trafikteki toplam taşıt sayısında 671 bin 977 adet artış gerçekleşti.