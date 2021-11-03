Trafik cezaları ne kadar oldu? Hız sınırını aşma ve kırmızı ışıkta geçmenin cezası artıyor

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan enflasyon verisiyle birlikte ceza, harç ve vergi artışları için kullanılan Yeniden Değerleme Oranı belli oldu. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından farklı bir karar alınmazsa, ceza, harç ve veri türleri yüzde 36,20 oranında artacak. Bunun sonucu olarak trafik cezaları da artacak.

Ayrıca Cumhurbaşkanının vergi veya cezaların yeniden değerleme oranının yarısı kadar veya yüzde 50 fazlasına kadar artırma yetkisi bulunuyor.

Trafik cezaları ne kadar?

Trafik cezalarına bakıldığında şu anda cep telefonu kullanmanın, kırmızı ışıkta geçmenin ve hız sınırını yüzde 30 aşmanın cezası 314 lirayken, farklı bir karar alınmazsa bu ceza önümüzdeki dönemde 427 lira 668 kuruşa yükselecek. Hız sınırını yüzde 30 ve daha fazla aşmanın cezası ise 652 liradan 888 lira 24 kuruşa çıkması bekleniyor. 1400 lira olan alkollü araç kullanmanın cezasının ise 1906 lira 8 kuruş olması bekleniyor.