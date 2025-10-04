Trafik kurallarını ihlal edenlere rekor cezalar geliyor! İşte ihlallere verilecek yeni para cezaları...

Geçtiğimiz yasama döneminde Meclis Başkanlığına sunulan, trafik kurallarına uymayanlara verilen para cezalarının artırılmasını öngören Karayolları Trafik Kanunu’nda değişiklikler içeren kanun teklifinin önümüzdeki hafta Meclis Genel Kurulunda görüşülmesi bekleniyor.

Trafikte kurallara uymayan sürücülere uygulanacak cezalar ciddi şekilde artırılıyor. Meclis’e sunulan yeni Karayolları Trafik Kanunu değişikliği teklifine göre, ihlallere verilecek idari para cezaları belli oldu.

Yeni para cezaları belli oldu!

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre yeni kanun teklifiyle ihlallere verilecek idari para cezaları şöyle:

-Telefonla araç kullanma: 5 bin TL

- Emniyet kemeri takmama: 2 bin 500 TL

- Kırmızı ışıkta geçme: 5 bin TL

- Hız sınırını aşma: 30 bin TL

- Sürücü belgesi olmadan araç kullanma: 40 bin TL

- Sürücü belgesi iptal edilmişken araç kullanma: 200 bin TL

- Trafiği tehlikeye atarak makas atma: 180 bin TL

- Drift yapma: 140 bin TL

- Ambulans veya itfaiyeye yol vermeme: 46 bin TL

- Sahte plaka kullanma: 280 bin TL

- Alkollü araç kullanma: 25 bin TL

- Ölümlü veya yaralanmalı kazalarda olay yerini terk etme: 46 bin TL + 3 yıla kadar hapis

- Takograf ve hız sınırlayıcı kullanmama (uzun yol sürücüleri): 75 bin TL

- Araçta mevzuata aykırı değişiklik yapma: 5 bin TL + araç trafikten men

- Trafikte saldırı amacıyla bir aracı ısrarla takip etme veya araçtan inme: 180 bin TL + sürücü belgesine 60 gün süreyle el koyma + araç 30 gün trafikten men

- “Dur” ihtarına uymama: 200 bin TL + sürücü belgesine 60 gün süreyle el koyma + araç 60 gün trafikten men

- Geçiş üstünlüğü hakkını zorunluluk olmadan kullanma: 46 bin TL

Radar var uyarısı gelecek

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile İçişleri Bakanlığı vatandaşların özellikle hız sınırına yönelik şikâyetleri üzerine çalışma başlatmıştı. Bu süreçte seyir hızını birden 50 km’ye kadar düşüren hız levhaları gözden geçirilirken, 19 bin 46 levha da söküldü. Bakanlıktan alınan bilgiye göre, birbirine yakın olan yaya geçitlerinin kapatılarak, alt geçit ve üst geçitlerin yapılacağı kaydedildi.

En fazla şikâyet edilen konulardan bir diğeri de trafikte gizlenen radarlarla ilgiliydi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, burada vatandaşa tuzak kurulduğuna yönelik algıyı kırmak için yeni bir uygulama başlattıklarını açıklayarak, artık telefonlara “Radar var” uyarısının geleceği bir aplikasyon geliştirdikleri bilgisini paylaşmıştı.