Trafik sigortası azami primleri artırıldı

Zorunlu trafik sigortasında azami primler, 1 Haziran'dan itibaren Mayıs ayında uygulanan azami primlere %25 ilave edilerek uygulanacak.

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (SEDDK) karayolları motorlu araçlar zorunlu mali sorumluluk sigortasında tarife uygulama esasları hakkında yönetmelikte değişiklikler yapan yönetmeliği Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Yönetmelikle, "trafik sigortası poliçelerine ilişkin primlerin tespiti" başlıklı geçici 11. maddeye ek yapılarak, 1 Haziran'dan itibaren geçerli olmak üzere uygulanacak azami primlerin, 2022 yılı Mayıs ayında uygulanan azami primlere %25 eklenerek uygulanması yönünde düzenleme yapıldı.

Aynı maddede yapılan bir diğer değişiklikle SEDDK'ya, hasar frekansı, hasar maliyetleri ve diğer hususları göz önünde bulundurarak zorunlu trafik sigortası azami primlerinde iki katına kadar artırım yapma yetkisi tanındı.

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun araçların yakıt cinsine ve emisyon değerlerine göre %10 olarak belirlenen prim indirim ve artırım sınırı da %20'ye çıkarıldı.

Asgari sigorta teminatları yüzde 100 artırıldı

Yönetmelikle yapılan düzenlemeyle, zorunlu trafik sigortası asgari sigorta teminatları %100 oranında artırıldı.

Buna göre, 1 Temmuz'dan itibaren, motorlu araç asgari sigorta teminatları; sağlık giderleri için kişi başına 500,000 TL'den 1 milyon TL'ye, kaza başına ise motorlu araç cinsine göre 2.5 milyon TL'den 5 milyon TL'ye, 5 milyon TL'den 10 milyon TL'ye, 1.5 milyon TL'den 3 milyon TL'ye çıkarıldı. Maddi teminat miktarları ise araç başına 50,000 TL'den 100,000 TL'ye, kaza başına 100,000 TL'den 200,000 TL'ye yükseltildi. Bu teminat tutarlarında, 1 Ocak 2023'ten itibaren %20 artırım yapılarak uygulanacak.

Zorunlu trafik sigortasında otopark ve garajlarda gözetim işi yapanlar, tamirhane ve servis istasyonlarında onarım-bakım yapanlar ile galerilerde araç alım-satımı ile uğraşanlar için tanımlanan mesleki faaliyet teminatları da aynı oranda %100 artırıldı. Bu teminat tutarlarında da 1 Ocak 2023'ten itibaren %20 artırım yapılacak.