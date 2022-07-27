Trafik sigortasında arz krizi: SEDDK, genel müdürleri çağırdı

Selçuk ALTUN



Sigorta şirketleri, artan maliyetler nedeniyle zarar ettikleri zorunlu trafik sigortasında poliçe kesmemek için tahsilat sorunu yaratarak arzı kıstı. SEDDK devreye girerek şirketleri uyardı, genel müdürleri toplantıya çağırdı. SEDDK genel merkezinde bugün gerçekleşecek toplantıda sorunun sebepleri tartışılıp masaya yatırılacak, yapısal ve kalıcı önlemler almak adına fikir alışverişinde bulunulacak.

Sigorta şirketleri, büyük zararlar yazdıkları trafik sigortasında poliçe kesmemek için zorluk çıkarmaya başladı. Zorunlu poliçeyi kesemeyen acenteler vatandaşla karşı karşıya gelince sigorta şirketlerini Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu’na (SEDDK) şikayet etti. SEDDK, şirketlere pazartesi günü ikinci kez uyarı metni gönderdi, genel müdürleri toplantıya çağırdı.

Sigorta sektöründe zorunlu trafik poliçesi krizi yaşanıyor. Bilindiği üzere, trafik sigortasında zorunlu bir tarife bulunuyor. Sigorta şirketleri, bu tarife üzerinden poliçe üretip satmak zorunda. Ancak maliyet tarafında özellikle de kur artışı kaynaklı, kontrol edilemeyen bir durum yaşanıyor. Hasar maliyetlerini azaltamayan şirketler de poliçe üretmekten kaçınıyor.

Rakamlarla konuyu açmak gerekirse; zorunlu trafik sigortası ruhsatı bulunan 27 şirketin 31 Mart 2022 tarihli mali tablolarında prim üretimi bir önceki yıla göre yüzde 61,3 oranında artış göstererek 7,8 milyar TL’ye yükseldi. 2021 yılı ilk çeyreğinde yüzde 98,1 olan brüt hasar prim oranı 2022 yılı ilk çeyreğinde yüzde 162,7, net hasar prim oranı ise yüzde 188,2 olarak gerçekleşti. Bu dönemde yaklaşık 2,5 milyar TL teknik zarar yazıldı. Toplam teknik zarar yaklaşık 3,3 milyar TL’ye ulaştı, net bileşik oran ise yüzde 214 olarak gerçekleşti. Özetle 100 lira prim ürettiği trafikte 214 lira ödeme yapan şirketler, zarar ettikleri için poliçe kesmek istemiyor. Ancak, zorunlu bir poliçe olduğu için de böyle bir olanakları bulunmuyor. Şirketler farklı yöntemlerle arzı kısmanın yollarını arıyor. En çok uygulanan yöntem de tahsilatta zorluk çıkarmak. Bazı şirketler kredi kartıyla ödemeyi, hatta EFT’yi kabul etmiyor. Hatta, şubesi bulunmayan bankadan ödeme yapılmasını isteyen şirketler bile olduğu konuşuluyor.

SEDDK’dan ikinci uyarı

Hal böyle olunca en büyük sorunu acente ayağı yaşamaya başladı. Poliçe kesemeyen, yenileme yapamayan acenteler vatandaşla karşı karşıya kalınca durumu SEDDK’ya şikayet etti. SEDDK da hafta başında sigorta şirketlerine, trafik sigortalarının prim tahsilat sürecinde kısıtlama yapılmaması çağrısında bulunarak, zorlaştırıcı uygulamalara karşı her türlü tedbirin alınacağını bildirdi.

28 Haziran’da da benzer bir şekilde şirketleri uyaran SEDDK’dan konuya ilişkin yapılan açıklamada, Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasının çift taraflı zorunluluk olduğu, hem araç sahiplerinin hem de ilgili branştaki ruhsat sahibi sigorta şirketinin bu poliçeyi düzenlemek mecburiyetinde olduğu aktarıldı. Son günlerde zorunlu trafik sigortası prim tahsilatlarında ödeme araçlarının kısıtlanarak poliçe düzenlenmesini zorlaştırıcı bazı uygulamaların gözlemlendiği kaydedilen açıklamada, şu ifadeler yer aldı: “Bilindiği üzere 28 Haziran’da yayımlanan Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Poliçe Tanzimi ve Prim Ödemelerine İlişkin Sektör Duyurusu ile zorunlu trafik sigortası poliçe tanzimi esnasında sigorta şirketleri tarafından sigortalıların prim ödemeleri için belirli bir ödeme aracı kullanımına zorlanmasının ve iyi niyete aykırı şekilde gerçekleşen poliçe tanzimini zorlaştırıcı ya da engelleyici uygulamaların ‘zorunlu sigortaları yapmaktan kaçınma’ olarak değerlendirileceği açıkça belirtilmiştir. Bu kapsamda, Kurumumuz tarafından prim tahsilat sürecinde kısıtlama yapılmamasına yönelik bugün itibarıyla sektör duyurusu yayınlanmış olup, aksi uygulamaların devamı halinde 5684 sayılı Sigortacılık Kanunu uyarınca her türlü tedbir alınacaktır.”

Genel müdürler toplantıya çağrıldı

SEDDK, sigorta şirketlerine ikinci uyarı yanında bir de davet göndererek genel müdürleri çağırdı. Bugün, SEDDK’nın merkezinde 27 sigorta şirketinin genel müdürü ile bir toplantı yapılacak ve konu masaya yatırılacak. Toplantıda sorunun sebepleri tartışılıp, yapısal ve kalıcı önlemler almak adına karşılıklı fikir alışverişinde bulunulacak.

“Acenteler infial durumunda”

Yaşamış oldukları sorunu DÜNYA’ya anlatan TOBB Sigorta Acenteleri İcra Komitesi (SAİK) Başkanı Levent Korkut, müşterilere poliçe veremediklerini ve yenileme yapamadıklarını dile getirdi. Korkut, sigorta şirketlerinin çıkarmış oldukları zorlukları şu şekilde anlattı: “Poliçe kestirmemek için biri nakit kart istiyor, diğeri cüzdan oluşturmuş oraya para gelmeden poliçe kesmem diyor. Kimisi emekli kartı istiyor, kimisi sistemsel hata var şeklinde dönüyor. Acayip acayip isteklerle karşılaşıyoruz, yapmamak için 40 dereden su getiriyorlar. Şu anda acenteler infial durumunda.” Buna karşın, şirketlerin iştirakleri oldukları, münhasırlık sözleşmesi yaptıkları ve online büyük kuruluşlara yok diyemediklerini ve poliçe kestiklerini ifade eden Korkut, şöyle devam etti: “Ama iş acente üzerinden poliçe kesmeye geldiğinde 40 dereden su getirtiyorlar. Pandemi döneminde yarı fiyatına poliçe kesiyorlardı. Bin liralık poliçeyi 500 liraya veriyorlardı. O günlerin acısı bugün çıkıyor. Biz mi bu fiyatlardan poliçe verin dedik. Bugün gelinen noktada madem şirketler zarar ediyor, devlet gelsin havuz olarak yapsın, biz de havuzdan poliçe satalım, bu konu hallolsun.”